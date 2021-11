Niña salva a mamá luego de ser dada por muerta; su ex la escondió bajo la cama tras golpiza en Argentina

Santa Fe, Argentina.- Una mujer fue dada por muerta por su ex pareja luego de que le haya propinado una golpiza, la envolvió en una sábana y la escondió debajo de una cama creyendo que la había asesinado, fue encontrada por su hija de doce años, quien se dio cuenta que seguía viva.

Los hechos sucedieron en un domicilio ubicado en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe en Argentina, en donde la mujer de 27 años vivía junto a sus tres hijos de dos, seis y doce años, así como con su abuela de 90 años.

Todo comenzó mientra la mujer estaba en su jornada laboral, su ex pareja Juan José B, quien ya tenía una orden de restricción por denuncias por violencia de género desde 2018, fue hasta el domicilio de la familia y se llevó la motocicleta que pertenecía a la víctima.

Cuando su horario de trabajo terminó, la víctima se dirigió al domicilio donde el hombre habita para buscar su motocicleta alrededor de las 18:00 horas de la tarde, ahí notó que él estaba con otra mujer así que mejor se retiró sin decir nada y regresó a su hogar.

Fue cuando minutos más tarde, Juan José B irrumpió en el hogar de la familia y comenzó a golpearla, “primero con un velador, en la cara y la cabeza, y después a golpes y patadas. Cuando caí me pisó con un zapato tipo botín que usa”, contó en entrevista con La Capital.

Los golpes eran brutales a pesar de que los niños se encontraban llorando a poca distancia, entonces la niña más grande, de doce años, intentó defenderla golpeándolo en la espalda, sin embargo él le pegó para que se fuera.

Pasaron varios minutos más entre golpes, hasta que Juan José B la dio por muerta. Así que para cubrir su delito, la envolvió en una sábana y la escondió debajo de la cama. La hija mayor, esperó un momento para que el hombre se fuera y entonces fue a buscar a su mamá.

“Ella vio que yo estaba debajo de la cama y envuelta en una sábana y temblando. Me movía mal, es que estaba en convulsiones por los golpes de la cabeza, ella me sacó y llamó a vecinos y me internaron en y salí el jueves”, relató la mujer sobre el accionar de su hija.

Fue atendida en el Hospital Granaderos a Caballo y luego trasladada al hospital de San Lorenzo, cuando fue dada de alta levantó una denuncia en contra de su ex pareja ante la Secretaría de Violencia de Género.