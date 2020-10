Niña sufre horribles quemaduras luego de que el gel antibacterial que usaba se incendiara

Estados Unidos.- Una niña de seis años resultó con horribles quemaduras faciales luego de que el gel antibacterial que utilizaba se incendiara mientras jugaba con otros niños a las afueras de su casa en la ciudad de Toledo, Ohio, Estados Unidos.

Se trata de la pequeña Izabella Reaume, quien desafortunadamente ahora tiene un rostro lleno de cicatrices y debe lidiar con la presión social que esto convlleva. De acuerdo al medio extranjero Mirror, la niña había estado jugando con su hermano mayor, su prima y un vecino mientras eran vigilados por una niñera, sin embargo, uno de ellos accionó un encendedor al mismo tiempo que presionó el recipiente con gel antibacterial, esto provocó un fuerte incendio que cambiaría por completo la vida de Izabella.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Larrissa Schaffenberg, de 29 años de edad, madre de Izabella, había salido a trabajar 45 minutos antes cuando de pronto recibió una dramática llamada por parte de la niñera, quien le dijo que su hija había sufrido un fuerte accidente. La mujer apenas y había llegado a su trabajo cuando salió corriendo. La niña fue trasladada a un hospital de urgencias donde los médicos hicieron todo lo posible por tratar de reducir el daño de las heridas.

Ni siquiera había estado en el trabajo 45 minutos y mi teléfono comenzó a sonar, respondí y la niñera me dijo que mi bebé de seis años se había quemado. Mi corazón se hundió y comencé a entrar en pánico. Dejé el trabajo de inmediato y me dirigí a encontrarme con ellos en el hospital", dijo Larrissa.

Izabella Reaume, antes del accidente/ Especial

Larga recuperación

Una vez que Izabella fue ingresada a la clínica, los médicos hicieron todo lo posible por tratar de reducir el daño de las heridas que el fuero provocó, es por eso que como parte del tratamiento se le colocó una prenda de presión en la cara durante varios días. "Con suerte, la prenda de presión ayudará a presionar y aplanar las cicatrices de Izabella para que su rostro sane lo mejor que pueda. Es posible que tenga que usar esto durante los próximos años, solo depende de qué tan rápido se repare su pequeño cuerpo", explicó su madre a Mirror.

Afortunadamente la recuperación de Izabella no necesitará de injertos de piel y todas sus cicatrices se encuentran completamente cerradas, Por otra parte, su nueva apariencia ha resultado ser bastante difícil para ella, incluso su madre reveló que tuvieron que pasar 3 largos meses para que la niña tuviera el valor de verse al espejo y ver su nueva apariencia.

Es desgarrador, mi pequeña cree que ahora es fea. Tengo que decirle todos los días que es hermosa y que no tienes que verte igual que todos los demás para ser hermosa, pero muchas veces no me cree", dijo Larrissa.

Izabella y su madre, Larrissa, antes del accidente/ Especial

Explicó su madre que la recuperación de su hija ha estado llena de altibajos, a veces se mira muy feliz y otros días amanece deprimida. Agregó que las clases en línea han facilitado un poco las cosas ya que de esta forma tiene la oportunidad de apagar su cámara y así asegurarse que sus compañeros no vean su rostro ya que le preocupa sus reacciones.

Ante esta situación, Larrissa ha buscado la manera de llegar a otros padres y darles el mensaje sobre lo peligroso que puede resultar un gel antibacterial si no se usa adecuadamente. "Estoy tan sorprendida de que el desinfectante de manos pudiera causar tanto daño, no sabía que podría explotar así. Ha sido tan traumático para Izabella, me siento terrible que esto le haya sucedido", dijo.