Niño de 10 años fue decapitado en un tobogán de agua frente a su familia

Estados Unidos.- Un niño que fue decapitado en un tobogán de agua en Estados Unidos y es recordado cinco años después cuando resurgen los relatos de testigos sobre la necesidad de que la madre no viera la horrible escena.

Caleb Schwab, de 10 años, murió frente a su familia mientras montaba un tobogán de agua de 50 metros de altura en Kansas en el parque acuático Schlitterbahn. Hoy es el quinto aniversario de la traumática muerte.

Caleb, el hijo del legislador republicano Scott Schwab, murió en la atracción Verruckt, que significa "loco" en alemán, y ha sido certificado como el tobogán acuático más alto del mundo por el Record Mundial Guinness.

Testigos en ese momento dijeron que cayó por la primera bajada, luego salió volando y golpeó la red que encerraba el paseo.

Caleb murió cuando su balsa voló por el aire sobre la joroba de 15 metros del tobogán y chocó con una barra de metal que sostenía la red de seguridad. Dos mujeres que también viajaban sufrieron heridas leves.

Su padre, Scott, contó a Good Morning America de la última vez que habló con Caleb justo antes de emprender el viaje hacía el parque acuático que ahora ha sido derribado.

Su mamá, Michelle, relató sobre los gritos de terror de su hijo mayor después de ver el accidente falta.

Agregó que cuando trató de ver qué le había sucedido a su hijo, un hombre la detuvo para que no siguiera adelante.

Michelle continuó: "Había un caballero que no me dejaba acercarme lo suficiente para ver lo que estaba pasando y seguía diciendo: No, confía en mí. No quieres ir más lejos".

Su padre se quedó en estado de shock y preguntó si su hijo estaba muerto y le respondieron: "Sí, su hijo ha muerto".

Los visitantes del parque temático sorprendidos quedaron traumatizados después de ver morir a Caleb.

Quienes lo alcanzaron primero "simplemente se dieron cuenta de que estaba muerto y no intentaron revivirlo".

Desde que se derribó la atracción, los ex empleados alegaron que tanto las inspecciones de la atracción como la capacitación del personal eran inadecuadas.

John Schooley, quien diseñó la diapositiva asesina, y el copropietario Jeff Henry originalmente enfrentaron cargos de homicidio involuntario y varios otros por la muerte de Caleb, pero los cargos se retiraron en 2019 debido a "pruebas y testimonios inadecuados".

Se dijo que la familia recibió un acuerdo de casi $20 millones, informaron los medios locales en mayo de 2017.