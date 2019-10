Niño de 11 años muere después de una pelea en la escuela

Argentina.- Un menor de apenas 11 años de edad, murió el viernes pasado, luego de recibir un golpe en el pecho durante una pelea entre compañeros, en horario escolar.

La madre del menor, dijo para un medio local, que ese día fue por su hijo, como de manera habitual a la hora de salida. Estando ambos en casa, el menor le informó a su mamá que se sentía un poco mareado, que le dolía un poco el pecho y le había sangrado la nariz.

Las molestias fueron pasajeras y el niño pidió permiso a su madre para ir a jugar con una vecina, por lo que ella accedió, con la condición que llamara en caso de volver a sentirse mal, sin embargo no imaginó lo que sucedería.

Horas más tarde el menor fue trasladado de emergencia al hospital, pues presentaba hemorragias en boca y nariz. Al llegar fue atendido por un pediatra, mismo que realizó estudios para conocer la causa del sangrado, y todo parecía normal, pero al poco tiempo el niño sufrió un infarto y falleció en el lugar.

La madre, buscando indicios que dieran respuestas a la repentina muerte de su hijo, preguntó en la escuela si algo había sucedido, y los propios compañeros de su hijo, le informaron que había participado en una pelea dentro del aula y recibió un golpe en el pecho, lo que ocasionó el sangrado en su nariz, mismo que informó a su madre cuando regresaron de la escuela.

“Yo no estaba enterada de esto, la maestra no me lo comunicó, no me llamó. No sé cómo fue pero no voy a culpar a nadie, acá la responsabilidad es de la maestra y de los directivos”, dijo para un medio local.

Las escuelas son su segundo hogar, necesitamos que nos digan. No es normal un golpe”

Hasta el momento se desconoce la causa precisa de la muerte del niño, pues la autopsia aún no ha sido realizada.

“Si yo hubiese sabido que mi hijo fue golpeado, todo habría sido distinto. Ni siquiera se lo pude decir al médico”, dijo la madre al mencionar que no supo dar razón del estado de su hijo al ingresar al hospital.

Por su parte, las autoridades de la escuela no dieron declaraciones directamente, sin embargo se está llevando una investigación con los involucrados para conocer el motivo de no avisar a la madre de la pelea que tuvo su hijo.