Niño de 12 años muere al recibir fuerte patada en el pecho

Argentina.- Se dio a conocer la muerte de un niño en circunstancias extrañas después de una pelea que había tenido en la escuela con sus compañeros de clase, y dijo que uno de ellos arremetió con una patada muy fuerte en su pecho.

"Mi hermana le preguntó ‘¿qué te pasa, Lauti?’ Y él contestó: me pelee con un compañero de la escuela y me pegó, mal, una patada, pero no quiero decirle a mi mamá porque ya sabes como es ella, nos enseña respeto”, contó Leonela, mamá de la víctima.

El pequeño de 12 años vivía en Zárate, Argentina. Aquel día ni él ni las autoridades escolares le avisaron a la mamá de la pelea. Se enteró después de ver a su hijo desvanecido, con hemorragias en la nariz y boca.

Lauti murió esa noche en el Hospital San José de Campana.

Mi Lauti era juguetón, travieso y distraído. Fanático de River. Un niño muy activo. Era mi hombrecito.

Después del fallecimiento y de escuchar las palabras de su hermana, Leonela planea denunciar a la escuela por no haberle dicho del enfrentamiento que tuvo su hijo.

Pixabay

Yo lo vine a buscar al colegio, el nene salió con molestias en el pecho y mareos, contó a medios locales.

Por su parte, la institución educativa separó a la maestra que estaba en el salón de clases y que no hizo nada para parar la pelea.

En tanto, el informe preliminar de la autopsia indica que fue ‘muerte súbita, sin traumatismos que puedan ser vinculados con el causal de la muerte’, aunque aún faltan más análisis al cuerpo del menor.

Niño cumple su sueño de disfrazarse de princesa en Disneyland

California.- Un niño de cuatro años de edad cumple su sueño de disfrazarse de princesa durante una visita a Disneyland. Su madre le apoyó en cumplir su deseo de vestirse como Blanca Nieves, a pesar de convertirse en blanco de críticas

El pequeño se llama Evans, padece de autismo, microcefalia y presenta un delicado estado de salud, por lo que requiere constantes cuidados médicos y visitas frecuentes al hospital. Él fue separado de su madre biológica desde que era bebé, por los malos tratos que recibía de su parte, además que ella consumió drogas durante la gestación.

La mujer que lo acogió, le ha dado un verdadero hogar y amor, escucho los deseos del menor en reiteradas ocasiones, así que un día decidió cumplírselos, de acuerdo a las declaraciones hechas a medios locales.

Las imágenes de Evans con sus disfraces fueron publicadas en las redes sociales ocasionando polémica entre los usuarios, que se manifiestan a favor y en contra de la decisión de la madre.

Por su parte, la familia prefiere ignorar los comentarios y llevar a su hijo cada fin de semana con el disfraz de su preferencia, princesa o villana. Lo que les importa en verdad es que sea feliz y se sienta amado.