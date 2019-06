Niño de 2 años juega sobre la tumba de su padre y habla con él

Reino Unido.- Una madre compartió un desgarrador video de su hijo de dos años cantando y jugando con coches de juguete en la lápida de su padre.

El pequeño Harvey canta "adiós papi" a su padre, Darren, quien murió trágicamente solo tres días después de su primer cumpleaños.

Darren Langton, de 33 años, falleció repentinamente por causas desconocidas en su casa de Dorchester, Dorset, en octubre de 2017. Harvey se rió mientras agarraba sus carros de juguete y gritaba "¡Papá! ¡Carro!" Mientras se tambaleaba por el cementerio.

El pequeño Harvey fue dejado para ser criado por su madre Jessica Pillinger, quien ha tratado de mantener vivo el recuerdo de Darren visitando su tumba conmemorativa todos los domingos para depositar flores.

Pixabay

Ella ha compartido el video antes del Día del padre para mostrar cómo Harvey tiene una conexión especial con su padre a pesar de que pasaron un precioso año juntos.

Pero no entendiendo lo que significa la tumba, Harvey prefiere mostrarle a su papá sus carros de juguete favoritos, mientras que Jessica cuida con cariño su memorial.

Jessica cree que las imágenes y el video desgarradores muestran la realidad de un niño pequeño que no comprende la muerte de un padre mientras lucha con cómo decirle a Harvey sin "darle la vuelta al mundo".

Jessica, quien ahora vive en Bournemouth, Dorset, dijo: "Por mucho que quiera decir que es una sensación agradable verlo jugar así, en realidad es más desgarrador porque pienso en la relación que habrían tenido.

Pero es por eso que tomo fotos, porque cuando sea mayor podrá ver que estaba participando. "Creo que este video muestra la realidad de muchos otros pequeños que han perdido a un padre. Aunque han perdido a uno de sus padres, todavía tienen a otro.

"Se puede ver en el video que está bien. Sabe que papá no está allí, pero no sabe que está muerto". "Teniendo en cuenta su edad, no creo que entienda el concepto de la muerte".

"Simplemente está acostumbrado a una vida de fotos de papá y hablar de ello a través de mí. "Tomé la decisión de seguir haciendo lo que he estado haciendo y gradualmente lo incrustaré todo lo que pueda, y voy a dejar que Harvey me lo pida".