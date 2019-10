Niño de 6 años prefiere morir a seguir viviendo esta diaria agonía

Vadym Demedyuk, un pequeño niño ucraniano de seis años sufre de un grave caso de psoriasis en todo el cuerpo y confiesa que prefiere morir a seguir sufriendo la agonía diaria que siente por las heridas que le causan lastimaduras con el movimiento y le generan un dolor insoportable.

El pequeño le confesó a su madre que prefería morir a seguir viviendo con el insoportable dolor que la enfermedad le genera. Los médicos ucranianos se han rendido con él.

El cuerpo de Vadym está afectado un 99% por dicha enfermedad y los tratamientos para el pequeño han sido inútiles hasta la fecha, según comenta Daily Mirror.

Foto: Facebook

Natalia Pilat, la madre del niño, comentó a medios locales que han probado cremas y medicamentos pero nada ha funcionado para Vadym, la piel se le desprende y le deja heridas horribles, agregó.

Las complicaciones del niño

Vadym tiene todo el cuerpo cubierto con manchas escamosas y dolorosas, esa piel se agrieta y sangra constantemente, lo que le provoca una agonía constante al pequeño.

A menudo el pequeño no puede caminar por la enfermedad y tiene que permanecer en cama por semanas, cada uno de sus movimientos le causa dolor.

Ya buscaron ayuda médica en toda Ucrania, pero los médicos no encuentran respuesta para el niño, explicando que es un caso muy extremo a los que ya han visto.

Natalia aseguró que el pequeño Vadym sueña con ir a una escuela, pero no puede hacerlo debido a su condición, tiene miedo a salir y conocer gente, no quiere que lo miren, ni lo señalen. El pequeño no tiene amigos y vive socialmente incómodo.