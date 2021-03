Niño de 8 años firma contrato por 33 mil US$ y se convierte en el jugador más joven de Fortnite

La versatilidad del gaming hace posible que incluso un niño de tan sólo ocho años de edad se convirtiera en el jugador profesional más joven de la historia. Así sucedió con Joseph Deen quien firmó contrato como jugador de Fortnite con un equipo de gamin de California, Estados Unidos.

Conocido en el mundo virtual como 33Gosu, Deen firmó un contrato profesional con el equipo de eSports Team 33, con sede en California, quienes tras pactar en diciembre de año pasado entregaron un bono por 33 mil dólares, es decir cerca de 686 mil pesos, esto sin tener una obligación en cuanto a horas invertidas de juego diario o permanencia en el equipó.

"Me sentí increíble cuando me ofrecieron el contrato, he pensado mucho en ser un jugador profesional, pero nadie me tomo en cuenta hasta que llego el Equipo 33" dijo Joseph según lo publicado por la BBC.

Con residencia en California, Joseph ha jugado Fortnite desde que tenía cuatro años y no fue hasta hace algunos meses que eSports Team 33 notó las habilidades del pequeño.

Tyler Gallagher, director ejecutivo de Team 33 mencionó que Joseph fue visto por un cazatalentos quien refirió que el niño era bastante "increible y bueno".

"Así que empezaron a jugar partidos uno contra uno tanto como pudieron todos los días. Después de un tiempo, mi cazatalentos dijo 'tienes que fichar a este chico. Si no lo hacemos, ¡alguien más lo hará!'", mencionó Tyler a la BBC.

Fortnite desde su lanzamiento en 2017 se ha convertido en los videojuegos más populares y lucrativos de la historia, ya que tan solo en la el Mundial de Fortnite de 2019, Kyle Giersdof un joven de 16 años se embolsó un premio de 3 millones de dólares, siendo el campeonato mundial una inspiración para todos los jugadores amateurs.

Pese a su corta edad, Deen aspira a ser mejor, pues tiene como referente al actual campeón Kyle Giersdof: "Mi sueño es ser como Bugha y jugar como él. Lo admiro porque nadie lo tomó en serio hasta que ganó la Copa del Mundo y yo siento lo mismo, ya que nadie me tomó en serio hasta que fui fichado por Team 33 ".