Estados Unidos.- Un niño de 9 años fue acusado de asesinato por la muerte a tiros de su madre en la casa de la familia en Michigan, de acuerdo con documentos de la corte.

Los documentos indican que el niño enfrenta además un cargo relacionado con armas de fuego.

No estaba claro si fue acusado como adulto o como menor de edad. The Associated Press no identifica a la víctima porque hacerlo identificaría además al niño. WOOD-TV reportó inicialmente los cargos.

El fiscal del condado St. Joseph John McDonough le dijo a WWMT-TV que el cadáver de la mujer fue descubierto el lunes por la mañana en Fawn River, unos 260 kilómetros (160 millas) al oeste suroeste de Detroit.

Niño de 9 años es acusado de asesinar a su madre Foto: Archivo El Debate

Las autoridades no han revelado las circunstancias del crimen ni detalles de por qué el niño es el sospechoso.