Niño de 9 años muere por Covid-19 tras de festejar su cumpleaños en Estados Unidos

Dallas.- Un pequeño de 9 años de edad, murió en el Cook Children's Hospital en Fort Worth a causa de las complicaciones por Covid-19, luego de haber festejado su cumpleaños a principios de mes de enero, según la información que se encuentra en un GoFundMe, que se creó para ayudar a la familia.

El menor fue identificado por sus padres con el nombre de JJ Boatman, quienes explicaron que el domingo por la noche estaba jugando al escondite con su familia y felizmente viendo la televisión.

Jason Boatman, de 38 años, el padre del pequeño, dijo a la WFAA, que a la mañana siguiente escuchó a JJ jadear un poco, pero dijo que la salud de su hijo se desplomó repentinamente después de que se fue a trabajar.

El padre señaló que el JJ, fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona en Vernon, donde le dijeron que los médicos le realizaron reanimación cardiopulmonar enérgicamente para mantenerlo con vida.

Por lo que en Cook Children's, tomó rápidamente y JJ estaba en Fort Worth el lunes por la tarde. Barquero y su esposa hicieron el viaje tan pronto como su hijo estuvo en el aire.

Una vez que Boatman y su esposa llegaron a Fort Worth, dijeron que los médicos de Cook Children's les informaron que los pulmones de JJ estaban llenos de líquido y que su cerebro estaba inflamado debido a la falta de oxígeno.

También era probable que JJ tuviera muerte cerebral, dijo Boatman a WFAA después de hablar con los médicos.

El padre del menor no podía creer lo que estaba escuchando, pues su hijo no presentó síntomas el día anterior y la familia no tiene conocimiento de ninguna condición médica subyacente, según informó Wlox.

El pequeño JJ Boatman, murió el martes por la mañana, la enfermera explicó que su corazón estaba fallando.

"La parte más difícil fue volver a casa, abrir la puerta y ver todas sus cosas en la sala de estar", dijo el padre de JJ

El médico forense del condado de Tarrant aún no ha revelado la causa de la muerte de JJ, un médico de urgencias con el que habló WFAA dijo que es raro que un niño pequeño sea un paciente de Covid-19 y de repente se enferme y muera tanto.

El padre en entrevista con WFAA dijo que el último lugar que recordaba haber visitado con su hijo fue en un Target, JJ quería algunos juguetes que Boatman no podía comprar en ese momento. Sin embargo, después de su muerte, de regreso a casa llegó y los compró lleno de arrepentimiento.

Fue solo una cosa de consuelo para mí. Sé que nunca jugará con ellos. Sé que nunca sabrá que los tiene, pero compré todo lo que tocó y quiso en esa tienda, dijo el padre visiblemente desconsolado

Por su parte GoFundMe, lo describe como un niño siempre fue feliz y lleno de vida, asimismo, informa que JJ, tenía dos hermanas mayores, Sabrina y Electra, y agradece las donaciones para ayudar a la familia con el funeral del pequeño de 9 años.