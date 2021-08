Niño de cinco años muere aplastado por un espejo que le cayó encima

Inglaterra.- Un niño de cinco años murió luego de que le cayera un espejo enfrente cuando se encontraba en una tienda con su madre en Inglaterra.

La madre rindió homenaje a su niño que fue "asesinado" por el espejo de una tienda, Freddie Farrow, el pequeño de cinco años acababa de terminar su primera años escuela y sufrió graves lesiones en la cabeza cuando fue golpeado por el espejo en la tienda de la calle principal Fenwick.

Los hechos ocurrieron el 27 de julio cuando el niño fue llevado a la tienda Essex cuando pasó el accidente y fue trasladado al Hospital Addenbrooke en Cambridge, lamentablemente murió a causa de sus heridas el 2 de agosto.

Hoy su familia ha lanzado una imagen de Freddie y rindió homenaje a su "encantador" niño que estaba deseando viajar a Legoland por su sexto cumpleaños.

Natasha, su madre, describió a su hijo como un niño inteligente que siempre sonreía y le encantaba ir a la playa.

"Era un niño tan encantador y muy descarado en muchos sentidos. Solía recogerme flores todos los días, podrían haber sido margaritas y o lo que fuera que pudiera tener en sus manos, y me las daba y me decía que me amaba y yo le decía que también lo amaba".

Natasha agregó que todos los que conocía a Freddie simplemente lo amaban, dice que nunca los dejará y estará con ellos durante toda su vida hasta que lo vuelvan a ver.

"Como familia, estamos desbastados por su muerte".

Los padres han agradecido a la comunidad por su apoyo.

En el momento de su muerte, el director de la escuela de Fredidie emitió un comunicado.

"Todos nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos del niño en este momento tan doloroso".