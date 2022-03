Niño de tres años es hallado muerto dentro de una cueva tras desaparecer misteriosamente

Perú.- Un niño de tres años de edad fue localizado sin vida dentro de una cueva en Huasicancha, Perú, el menor había sido reportado como desaparecido día atrás, las autoridades sospechan de la madre y el padrastro, los cuales fueron detenidos por las autoridades.

El pasado 14 de marzo la madre del niño reportó su desaparición, tras cinco días de búsqueda este fue hallado muerto dentro de una cueva, la cual se localiza a 500 metros de la casa donde vivía, las autoridades detuvieron a la mama y padrastro ya que son los principales sospechosos del asesinato.

Fueron vecinos de la familia quienes localizaron el cuerpo sin vida del niño dentro de la cueva ubicada en un paraje del distrito de Huasicancha, provincia de Huancayo, región Junín, Perú.

De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, el niño fue ahogado en una laguna, posteriormente fue llevado a la cueva la cual está a 500 metros "presumiblemente habría sido victimado alrededor de la choza”.

"Desde la choza, donde ellos [madre y padrastro] han pernoctado y cuidado su ganado, a una distancia de 500 metros se ubicó el cuerpo del niño dentro de una cueva; presumiblemente habría sido victimado alrededor de la choza", mencionó Juan Francisco Cunyas, jefe del Área de Investigación de Trata de Personas de Huancayo, capitán PNP.

Padres declaran

La madre del menor, identificada como Nery de 27 años de edad, mencionó a las autoridades que el día de la desaparición ella salió a cuidar el ganado, dejando al niño de tres años dentro de la choza donde viven junto con su hija de ocho años, pero al regresar ya no lo encontró.

Tras la desaparición, presuntamente Nery y su pareja, padrastro del menor, buscaron al niño pero no tuvieron éxito, dicha versión no convenció a los investigadores, ya que creen que ellos lo asesinaron.

El padre biológico del menor ha pedido que se haga justicia y que se le dé pena máxima a los culpables de la muerte del niño de tres años.

"Yo quería hablar con ella [su ex pareja], pero no me decía nada. Ella sabe lo sucedido", mencionó el padre

Las autoridades de Perú ya abrieron una investigación para determinar que sucedió, ya que se sabe que el menor primero fue ahogado y después se abandonó su cuerpo dentro de la cueva donde fue localizado.