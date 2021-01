Niño con enfermedad pulmonar en Estados Unidos pide ver a sus padres, quienes fueron deportados a Perú

Florida.- Patrick D’Angelo Oliveira, diagnosticado con fibrosis pulmonar a sus 13 años, pide volver a ver a sus padres, a quienes las autoridades estadounidenses le quitaron la custodia y fueron deportados el pasado 25 de diciembre a Perú.

"Estoy acá en el hospital de Florida, extraño a mis papás", dice Patrick, quien se encuentra luchando por su vida en su cama de Hospital, en un video publicado por Telemundo.

La pesadilla de la familia Oliveira comenzó en octubre, cuando el pequeño tuvo que ser ingresado a un hospital en el estado de Maryland por presentar taquicardia y fiebre. Los médicos le realizaron unos exámenes pero el niño estuvo al menos 6 días en coma.

Silvia Rivera, madre de Patrick, relató que "después que me pidieron una autorización para hacerle unos exámenes profundos al pulmón y corazón, a mi hijo tres horas luego lo sacan en un estado de coma. En estado que estuvo 6 días".

En el hospital, los doctores diagnosticaron a Patrick con fibrosis pulmonar, y Silvia por miedo a que la salud de su hijo empeorara, no aceptó el tratamiento.

Rivera expone que "ya no podía confiar en los médicos, de decirme que no había ningún peligro en los próximos exámenes que le iban a hacer".

En diciembre, ella y el padre de Patrick, Enrique Olivera, recibieron una orden del Departamento de Salud y Servicios Humanos explicando que perdieron la custodia de su hijo por "ponerlo en riesgo" al no aceptar el tratamiento del Hospital.

En contra de la orden y con la intención de llevarlo a Perú a tratarlo, la pareja viajó a Miami, donde el 25 de diciembre en el aeropuerto las autoridades los separaron.

Rivera cuenta que su hijo "lloraba mucho" y que desesperado gritaba: "no nos separen, hoy es navidad".

Por vivir 18 años de manera ilegal en Estados Unidos, los padres de Patrick fueron deportados y el niño quedó al cuidado de las autoridaes estadounidenses.

El niño le dice a sus padres por videollamadas que está en el Hospital Broward Health Medical Center, en Florida, sin embargo, el lugar no lo confirma.

"Hasta me pusieron este GPS (señala su muñeca) para que no me escape de la unidad", dice Patrick en el video.