Niño es atacado ferozmente por 2 perros, le desgarraron la cara, la espala y el pecho en Reino Unido

Reino Unido.- Un niño de 12 años de edad fue ferozmente atacado por dos perros dos mastines de Cane Corso, quienes les desgarraron el rostro, la espalda y el pecho, este domingo, mientras jugaba en la casa e un amigo en en Stoke.

El niño jugaba en el jardín e la casa cuando los perros de 16 meses se le echaron encima mutilándolo, un joven de 20 años que intervino para ayudar al menor, también sufrió heridas en la pierna, sin embargo, no fueron de gravedad.

Por el contrario, el niño fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece en estado grave, mientras que ambos perros han sido sacrificados, y los dueños e los canes han sido multados por el ataque al menor, informó Tha Sun.

El dueño insistió en que los animales no eran peligrosos y afirmó que no estaban educados para que fueran violentos, "algo se había vuelto contra ellos, no son animales viles. No eran peligrosos. Eran simplemente perros normales".

La policía y una ambulancia aérea acudieron al lugar ayer alrededor de las 2 pm, sin embargo, el niño fue tratado en la casa antes de ser trasladado al hospital, mientras que un hombre que lo ayudó fue dado de alta al poco rato.

Una portavoz de la policía de Staffordshire informó que el niño de 12 años permanece en el hospital en estado grave y que el propietario de los perros se transfirió voluntariamente a la policía.

Siguiendo el consejo de un especialista, se estableció que los perros nunca podrían ser realojados debido al acto violento y deberían ser destruidos humanamente, dijo la policía

