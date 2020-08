Niño llora de frustración al no comprender clases virtuales; triste realidad

Estados Unidos.- La pandemia de Covid-19 obligó a millones de estudiantes a tomar clases desde casa, esto con la finalidad de evitar una propagación, sin embargo, contrario a lo que muchos pensaban, esta estrategia resultó ser bastante complicada pues no se cuenta con la atención necesaria para abordar los múltiples temas.

En redes sociales comenzó a circular un claro ejemplo de esta difícil situación, se trata de un niño de cinco años que recién acaba de entrar al kinder en el condado de Weta, en Georgia, Estados Unidos. Fue su madre, Jana Coombs, quien compartió la amarga experiencia en Internet. Comentó que su hijo se conectó felizmente a su primer día de clases pero al cabo de unos minutos lo escucho llorar.

Al no comprender que sucedía, Jana se acercó y se percató que su hijo estaba llorando desconsoladamente frente a la pantalla de su monitor; el niño dijo que no entendía nada.

Niño llora de frustración al no comprender clases virtuales

La madre trató de tomar las cosas con calmas y optó por tomar una fotografía de los hechos, con la única intensión de hacer conciencia en las personas sobre lo difícil que puede ser tomar clases desde casa durante la contingencia sanitaria.

Solo tomé la foto porque quería que la gente conociera la realidad. Después él vino y nos abrazamos, yo estaba llorando junto con él" , dijo.

Facebook

Al final describió el primer día de clases de su hijo como todo un "caos" ya que frente a una pantalla la capacidad para comprender los nuevos temas se ve considerablemente afectada. Cabe señalar que Jana, tiene más hijos, uno de ellos comenzó cuarto grade de primaria y el otro en segundo, desafortunadament ellos también lidiaron con lo mismo.

La historia se volvió viral en diferentes plataformas de Internet, generando miles de reacciones y comentarios por parte de los internautas, quienes criticaron fuertemente a las personas que no cumplen con las medidas sanitarias para poder frenar la pandemia de Covid-19. Mientras la situación no mejore los pequeños no podrán volver a la escuela.

