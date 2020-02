Niño muere de gripe; su madre siguió consejos de grupo antivacunas

Estados Unidos.- Esta semana, el estado de Colorado sufrió su segunda muerte por gripe pediátrica de la temporada. El primero, en enero, fue un niño en edad escolar fuera del área metropolitana de Denver. El segundo, según el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, era un niño de 4 años de Pueblo.

Ahora, solo días después de su muerte, surgen preguntas sobre si se podría haber hecho más para salvarlo en medio de informes de que su madre siguió los consejos equivocados de los miembros de un grupo en línea contra la vacuna.

A principios de febrero, dos de los hermanos de Najee dieron positivo por influenza. Y según un GoFundMe creado por la familia, la madre de Najee llevó a su hermano de 10 meses a la sala de emergencias con una fiebre de 40 grados. A su regreso a casa, ella bañó a los niños y envió a Najee de 4 años y su hermano de 5 años a su habitación para ponerse el pijama.

Minutos después, el niño de 5 años salió y le dijo a su madre que "Junior", como lo llamaba cariñosamente la familia de Najee, estaba dormido. Luego, su madre lo descubrió tirado en el suelo, pálido, donde aparentemente había sufrido una convulsión febril como resultado de una fiebre relacionada con la gripe.

Llamó al 911 y comenzó la RCP. Najee finalmente fue trasladada en avión a un hospital en Colorado Springs. Según el GoFundMe de la familia, Najee fue retirado del soporte vital el miércoles.

Temática. Pixabay

Ahora, las capturas de pantalla de un grupo de Facebook antivacunas llamado "Detener la vacunación obligatoria" están circulando en línea, y parecen mostrar que la semana anterior a la muerte de Najee, su madre buscó consejos sobre cómo tratar la enfermedad de sus hijos.

Los miembros del grupo aconsejaron dar a los niños vitaminas, productos botánicos y frutas y verduras en lugar del Tamiflu que les recetó su médico.

En el hilo, que aparentemente ha sido borrado de la página de Facebook del grupo, la madre escribió: "El doctor me recetó tamaflu. No lo recogí". Un usuario aconseja: "Es mejor tomar vitamina D y C, saúco, zinc y comer muchas frutas y verduras".

Temática. Pixabay

Al no seguir las indicaciones de los médicos, Najee sólo empeoró con los síntomas debido a la fuerte influenza que presentaba, lo que lo llevó hasta la muerte, pues su madre prefirió seguir los consejos del grupo antivacunas.

Hasta el momento el caso se sigue investigando, sin tener detenidos o responsables.