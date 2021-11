Niño murió tras ser atacado por un pitbull; para separarlos le dieron 7 balazos al can

Reino Unido.- Un terrible hecho consternó a la población de Gales, en Reino Unido, un niño de solamente 10 años murió tras ser atacado salvajemente por un perro de la raza pitbull.

El perro mató al pequeño en un domicilio mismo al que llegó la policía y no podían quitar al can de encima del niño, por lo que le tuvieron que dar siete balazos.

Tras el trágico hecho se dio a conocer que el perro pitbull fue comprado por la familia del niño, pero el propietario del can dijo que con los humanos no era agresivo, sin embargo no le gustaba estar con otros perros.

Leer más: Mujer policía se convierte en partera y ayuda a dar a luz a una joven en Nuevo León

Días antes de que ocurriera la tragedia el antiguo dueño de pitbull hizo esta publicación en redes sociales: "Buscando reubicar a mi hijo, tiene 15 meses es genial con la gente, pero desafortunadamente no le gustan los otros perros en absoluto".

Por lo que la familia del pequeño fallecido decidió quedarse con el perro sin imaginar que mataría al pequeño Jack Lis.

No es la primera vez que un perro de esta raza mata o ataca a humanos, hace días uno atacó a niño de 8 años en Tehuacán, Puebla, México y resultó herido de mordeduras en brazo y pierna.

Leer más: Abandonan a su suerte a niño guatemalteco en cruce internacional Paso del Norte- Santa Fe

Los hechos ocurrieron sobre la calle Manzanilla esquina con calle Encino, en el fraccionamiento Vista Natura, cuando vecinos del lugar alertaron a las autoridades ya que mencionaron que un perro había atacado a un niño y presentaba sangrado abundante de sus extremidades.