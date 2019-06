Niño queda en coma por rara enfermedad por una mordida de garrapata

Kentucky.- Un niño cayó en coma de casi una semana en Kentucky después de contraer una enfermedad rara por una picadura de garrapata, según su familia.

El padre de Jackson Oblisk, Brandon, no pensó en nada de lo que supuso que era un insecto en el cuello de su hijo en el período previo al segundo cumpleaños del niño. "No pensamos nada más de eso en ese momento", dijo la mamá Kayla Ann Oblisk.

Pero el niño pronto comenzó a gritar de dolor con una fiebre alta y peligrosa, y pasó una semana en cuidados intensivos después de que le diagnosticaron fiebre de las Montañas Rocosas debido a la picadura de la garrapata, dice la familia.

En el fondo de nuestras mentes, nos preguntábamos si alguna vez lo veríamos despertar nuevamente porque, quiero decir, habíamos leído las estadísticas, dijo su madre.

AFP

"Mi hijo no se levantaba, no comía, no bebía, tenía fiebre de 105 grados. No pudimos hacer que él hiciera nada. Si lo tocas, él gritaba ", dijo a un medio local.

Jackson finalmente mostró una mejora el viernes, su segundo cumpleaños, lo que le permitió a su familia tener una pequeña celebración en el hospital.

Mi deseo de cumpleaños para él sería que se sintiera mejor, que yo pudiera ayudarlo a sentirse mejor y que podamos superar todo esto, le dijo su madre.

Los Centros Federales para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que la enfermedad bacteriana puede ser mortal si no se trata temprano con el antibiótico adecuado, con niños menores de 10 años que representan la mayoría de las muertes.