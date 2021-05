Niño quedó en coma tras ser derribado en su clase de judo, suplicaba al instructor se detuvieran

Taiwán.- Un niño de 7 años de edad, sufrió graves lesiones en una clase de judo, que lo llevaron a quedar en estado de coma y conectado a un respirador, en la ciudad de Taichung, en Taiwán, según infirmaron medios locales.

Durante una clase de judo, el menor fue derribado al menos 20 veces por sus compañeros, durante el entrenamiento, el niño suplicó a su instructor que se detuvieran y le informó que ya que le dolían las piernas y la cabeza, sin embargo, el entrenador le ordenó que siguiera.

A pesar de las quejas de dolor del pequeño, los otros niños del curso que se turnaban para seguir derribándolo, a petición el instructor, según lo informado por la agencia oficial de noticias de Taiwán (Central News Agency, por su nombre en inglés).

En un momento en el que el niño no quiso levantarse, el entrador lo arrastró para que se pusiera de pie y lo derribó otras siete veces, hasta que el menor ya no pudo más, y no volvió a levantarse, por lo que fue llevado al hospital, según la denuncia del señor Huang, padre del pequeño, citado por la CNA.

El menor fue operado de emergencia en el hospital de Fengyuan, sin embargo, quedó en un profundo estado de coma profundo, con un estado inestable debido a una grave hemorragia intracraneal.

Los médicos que lo atendieron encontraron que el niño había sufrido una grave lesión cerebral, y dijeron que, aunque el niño sobreviviera, probablemente quedaría en estado vegetativo.