Niño recibe paquete equivocado con metanfetaminas en Tampa, Florida

Tampa, Florida.- Un padre de familia, identificado como Fernando Valdivia, se llevó la sorpresa de su vida al percatarse de que su hijo menor de edad recibió un paquete equivocado que contenía 27 gramos de metanfetaminas en Tampa, Florida.

“Mi hijo vino cuando llegó el tipo de UPS y trajo el paquete y luego comenzó a abrir el paquete. Después de darse cuenta de que no era su paquete, dijo: "Papá, aquí hay un paquete". Yo estaba como, ¿qué está pasando?", relató el hombre el miércoles pasado para el medio ABC Action News.

Valdivia dijo que comenzó a sospechar sobre el paquete en cuanto llegó.

“La otra bandera roja fue que el paquete no era nuevo, era de Colorado. Luego seguí abriendo y me di cuenta tan pronto como vi la bolsa de Walmart, dije, oh, esto no está bien. Esto no está bien. Entonces abrí esa bolsa de Walmart y ahí estaba”, agregó Valdivia.

En cuanto el hijo del hombre abrió el paquete, del mismo comenzó a emanar un olor bastante peculiar.

“Inmediatamente pensé que se trataba de drogas”, explicó Valdivia. “Mis hijos estaban muy ansiosos, seguían tratando de tocar la bolsa y les dije que no la tocaran. Y luego mi hijo mayor fue y quería enviarle una foto a su mamá y yo dijo qué estás haciendo, ve a lavarte las manos y luego todos nos lavamos las manos, dejamos el paquete afuera".

Valdivia explicó que como padre fue invadido por una serie de emociones. Dijo que no estaba seguro de si sus hijos ya habían inhalado la sustancia tras abrir inicialmente el paquete.

“Pensé lo peor, por supuesto, porque he visto muchos documentales de personas que incluso se desmayan cuando huelen algo así”, dijo Valdivia.

Añadió que en cuanto llegó la policía de Tampa, analizaron el contenido del paquete.

“Fueron 27 gramos de metanfetamina pura. Trajeron esta báscula y luego hicieron el kit de prueba aquí en la mitad delantera, el frente de mi casa. Y luego se sorprendieron”, agregó Valdivia.

El padre de familia externó la preocupación que sintió por la seguridad de su familia y que esta experiencia le resultó aterradora.

Mis hijos saben que estamos en un mundo diferente ahora que puedes recibir medicamentos en tu casa y no estás seguro en ningún lado. Entonces es, es mi hijo dijo anoche, antes de irse a la cama. ¿Estamos a salvo, papá? Y dije que sí. Yo te protegeré”, explicó Valdivia.

Según el medio ABC Action News, uno de sus corresponsales se comunicó con el Departamento de Policía de Tampa para averiguar sobre la investigación del caso, sin embargo les informaron que esta seguía en proceso.

El departamento de policía estadounidense exhortó a la población a comunicarles cuando recibieran un paquete extraño y no abrirlo.