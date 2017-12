Niño se encierra en caja fuerte y nadie sabía la clave

Berlín, Alemania.- Sin imaginar que viviría momentos de angustia y desesperación, un pequeño de nueve años se encerró en una caja fuerte mientras jugaba a “Las escondidas”.

El menor se encontraba en la casa de su abuelo en Lichterfelde, Berlín cuando ocurrió el incidente. El niño jugaba con sus amigos a “Las escondidas” y creyó que había encontrado el menor escondite para jamás ser encontrado.

Se introdujo a la caja y la cerró. Cuando intento salir no lo puso hacer porque la puerta se trabó. Al saber que había quedado encerrado golpeó la puerta hasta ser escuchado por sus amigos.

Los niños inmediatamente le avisaron a sus padres, pero estos desconocían el código de la caja fuerte. El único que sabía la clave era el abuelo del menor pero este no se encontraba en la casa.

Ungewöhnlicher Einsatz in #Lichterfelde: Ein Kind hat sich beim Spielen in einem Tresor eingeschlossen. Es wurde von unseren Kollegen der @Berliner_Fw befreit. Dem Kind geht es gut und es ist wohlauf. #WirRettenBerlin pic.twitter.com/oz0z2pYCnt — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 15 de diciembre de 2017

Tras varios intentos fallidos, los padres del niño decidieron llamar a los Bomberos.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar nuevamente les pidieron a los padres intentar probar con claves, fechas de cumpleaños y aniversarios de la familia. Mientras tanto los Bomberos enviaban oxígeno al interior de la caja a través de una pequeña abertura.

Durante tres horas, los Bomberos y la familia intentaron poner a salvo al pequeño. Cuando se disponían a romper la caja con sus herramientas, pudieron hallar el código de seis dígitos y liberar al niño, citó

La "abuelita hacker" de internet, una rusa de 101 años

La excepcional rusa Nadezhda Miagkij, siempre demuestra que nunca se es demasiado viejo para hacer algo completamente nuevo, y ella lo hace en un terreno en el que no se espera a una persona de su edad: el ordenador. Esta mujer de 101 años vivió la llegada de la electricidad, y a partir de ese momento se le abrió un mundo de vertientes a través de la tecnología de internet.

Esta mujer anciana es también conocida por ser una veterana de guerra y también conocida como "abuelita hacker", debido a que decidió unirse a la comunidad de cibernautas.

La historia de la centenaria comienza al nacer en 1916 y le fue dado vivir en la época de la agitación de la Revolución Rusa de 1917 y de la Primera Guerra Mundial.

Y en su rostro se mira el paso de los años, más en su piel, por haber perdido a la mayoría de sus seres queridos, como su esposo, el cual falleció durante la Segunda Guerra Mundial, dejándola a ella a cargo de sus hijos. Pero a pesar de sus pérdidas, su sentido del humor es de notar, ya que Nadezhda es capaz de bromear sobre su salud y su edad.

"Tengo un solo ojo y es artificial. El segundo no ve nada en absoluto", cuenta la anciana, que asegura no poner comas cuando escribie. "Como si estuviera en el primer grado", puntualiza. Nadezhda se mudó a una casa de reposo en Bratsk, en Siberia, para no molestar a sus hijas en el espacio apretado de su apartamento, y fue allí donde despertó su interés para aprender "la ciencia de Internet", como ella la llama.

Ver películas, conversar con familiares por Skype o escuchar música son las actividades que más le gustan. "Internet me da todo. Responde cualquier pregunta sobre lo que podría no saber debido a mi enfermedad o estupidez. Estoy interesada. Y responde todo, me dice todo de inmediato. Aprecio Internet", cuenta Nadezhda.

Si echa una mirada al pasado, hace un viaje completo a través dl tiempo, recordando algunos de los momentos más importantes para la humanidad: "La electricidad apareció en mis tiempos. Lo tengo en la memoria: cómo mi abuela apagó la luz para mí".

Ahora, volviendo al presente y a su interés para ser una verdadera cibernauta, reconoce que dominar Internet, no fue fácil. Los primeros conocimientos se los enseñó hace cinco años su nieta, también jubilada, aunque al principio se mostró cautelosa. "Mi nieta no me dejó usar la computadora, no se fiaba de mí", explica la cibernauta.

"Tenía miedo de que yo rompiera algo o hiciera algo mal por mi curiosidad", añade. Sin embargo, las ganas de seguir aprendiendo la sumergieron en el mundo de la tecnología. Ella dice que Internet es una valiosa fuente de conocimiento.

De esa manera, Nadezhda Miagkij, da un ejemplo para todos y demuestra a diario que la edad es solo un número.