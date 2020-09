Niño y su perro murieron acurrucados tratándose de salvar del fuego

Oregon.- Un niño de 13 años de edad fue encontrado muerto abrazado de su perros, en el interior de un automovil, al parecer intentaba escapar de las llamas de los incendio forestales en Oregón.

Wyatt Tofte, murió junto con su perro el pasado martes, cuando intentaba escapar de las voraces llamas, en el condado de Marion, Oregón, asimismo, su abuela de 71 años, Peggy Mosso, falleció en medio de los incendios forestales.

Mosso fue encontrada muerta en un automóvil que se incendió, mientras su hija y la madre de Wyatt Tofte, Angela, estaban cerca para intentar salvarla. Ángela sobrevivió pero se encuentra en estado crítico. Su esposo y el padre de Tofte, Chris, también sobrevivieron.

El incendio estaba a 15 millas de distancia, por lo que la familia de Oregon se fue a dormir, pero planeaba irse pronto.

El lunes por la noche, Angela Mosso había empacado algunas cosas para que la familia se las llevara y su esposo, Chris Tofte, condujo a la ciudad para pedir prestado el remolque de un amigo para llevar a la familia, su perro y sus pertenencias.

Pero mientras los miembros de la familia dormían, el incendio de Beachie Creek se derrumbó, informó el Statesman Journal. Finalmente, llegó a su casa, convirtiendo una noche de tranquila preparación en una angustiosa pérdida.

Wyatt Tofte, de Lyons, Oregon, y su abuela Peggy Mosso, murieron tratando de escapar del incendio que envolvió su casa el martes por la mañana.

Los tres escaparon inicialmente de la casa con su perro y tres gatos, y salieron en uno de los autos de la familia. Pero no llegaron muy lejos.

Lonnie Bertalotto, el hermano de Angela, cree que los neumáticos se derritieron y el auto se incendió.

Cuando las llamas crecieron a su alrededor, Angela Mosso se dio cuenta de que tenía que salvar a Wyatt. Ella le dijo que corriera con el perro.

También se dio cuenta de que si quería sobrevivir, no tenía más remedio que dejar atrás a su madre, Peggy Mosso, cuyos restos fueron identificados por la Oficina del Sheriff del condado de Marion el viernes. Tenía una rodilla rota que iba a ser operada en unos días, dijo Bertalotto el viernes.

Angela Mosso caminó casi tres millas sobre el asfalto caliente. En algún momento alrededor de las 4 am, Chris Tofte regresó con el remolque, conduciendo a través de un bloqueo que lo separaba del infierno y su familia.

Mientras Tofte luchaba por navegar por la carretera oscura y llena de humo, casi atropelló a una mujer descalza en ropa interior con el pelo carbonizado y la boca ennegrecida. Tofte la ayudó a subir a su coche y le dijo que estaba buscando a su esposa e hijo.

Una vez en el coche, Tofte se dio la vuelta y aceleró de regreso hacia el bloqueo. Dejó a su esposa de 24 años con los paramédicos y se volvió para encontrar a su hijo, Wyatt.

Pero en ese momento, los incendios se habían extendido aún más. Tofte no pudo llegar tan lejos como lo hizo la primera vez, así que buscó a su hijo el día y la noche siguientes.

En las redes sociales, amigos y familiares publicaron fotos de Wyatt y miles de personas compartieron su imagen.

Finalmente, el miércoles, Tofte habló con los ayudantes del alguacil del condado de Marion. Dijeron que Wyatt fue encontrado detrás del volante del vehículo de la familia en la propiedad con su perro Duke en su regazo. Los restos de Peggy Mosso también fueron encontrados en el vehículo.

No necesito entrar en demasiados detalles, pero obviamente ... se dio la vuelta para intentar salvar a su abuela, dijo Bertalotto a The Associated Press.