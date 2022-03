¡No aceptaremos traiciones! Proponen nacionalizar empresas que salen de Rusia por sanciones de USA y Europa

" Es una medida extrema, pero no toleraremos que nos apuñalen por la espalda y protegeremos a nuestro pueblo . Esta es una verdadera guerra, no contra Rusia, sino contra nuestros ciudadanos. Tomaremos duras medidas de represalia, actuando de acuerdo con las leyes de la guerra", aseveró.

El secretario general del partido de Vladimir Putin reconoció que la expropiación de las empresas en cuestión es una "medida extrema", pero los rusos no están dispuestos a tolerar este tipo de acciones.

Mediante un comunicado publicado la noche del lunes 7 de marzo de 2022 en el sitio oficial de Rusia Unida , el secretario general del partido, Andrei Turchak , advirtió que " no toleraremos que nos apuñalen por la espalda ", acusando una guerra contra los ciudadanos rusos por el cierre masivo de operaciones de empresas extranjeras en Rusia.

Raúl Durán Periodista

