"No casarse", muestran insólito contrato para maestras de 1923

En este mes de la mujer, en que muchas luchan desde cualquier trinchera por justicia e igualdad, ha salido a la luz un contrato para maestra de 1923, el cual es algo insólito por las "reglas" que estipulan para poder tener el trabajo como educadora.

Las reglas o cláusulas que maneja el contrato de 1923 de Argentina son controversiales, una de ellas es que no podían casarse, no salir con hombres, estar en casa desde las 8 de la noche a las 6 de la mañana, no fumar ni beber cerveza, entre otras más.

Si una de estas reglas era rota por la "señorita", el contrato quedaba anulado "y sin efecto".

Acuerdos de un contrato de una maestra en 1923

No casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. No andar en compañía de hombres. Estar en casa entre las 20 horas y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender función escolar. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra fumando. No beber cerveza, vino ni whisky. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre, excepto su hermano o su padre. No vestir ropas de colores brillantes. No teñirse el pelo. Usar al menos dos enaguas. No usar vestidos que queden a más de cinco centímetros por encima de los tobillos. Mantener limpia el aula (barrer el suelo al menos una vez al día; fregar el suelo con agua caliente al menos una vez a la semana; limpiar la pizarra una vez al día y encender el fuego a las 7 horas de modo que la habitación esté caliente para cuando lleguen los niños). No usar polvos faciales, ni maquillaje ni pintarse los labios.

Este modelo de contrato era el que firmaban las maestras con el Consejo Nacional de Educación de 1923 de Argentina, se desconoce si había docentes hombres y si ellos tenían reglas similares .