¿No descartan una guerra? China afirma que seguirá "modernizando" su arsenal nuclear

Pekín.- China aseguró hoy que seguirá "modernizando" su arsenal nuclear después de que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Francia, USA, Reino Unido, Rusia y la propia China) subrayaran este lunes su compromiso para evitar la expansión de ese tipo de armamento.

"China ha tomado medidas para modernizar su arsenal nuclear por motivos de seguridad", reconoció hoy Fu Cong, director de control de armas del Ministerio de Exteriores chino, citado por la prensa local.

No obstante, Fu recalcó que "es completamente falso que China esté aumentando considerablemente sus capacidades nucleares".

Reiteró que China "se adhiere siempre a la política de disuasión mínima y de no disparar primero, lo cual no significa que no debamos modernizar nuestros sistemas de defensa".

Las declaraciones se producen un día después de que los jefes de Estado y de Gobierno de los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU declararan su voluntad de trabajar "para poner en marcha un entorno de seguridad que permita lograr un mayor avance en materia de desarme".

Las cinco potencias nucleares afirmaron que una guerra nuclear "nunca puede ser ganada y jamás debe ser librada".

"Dadas las consecuencias de gran amplitud que tendría el empleo de armas nucleares, sostenemos igualmente que estas, mientras existan, deben servir a fines defensivos, de disuasión y de prevención de la guerra. Estamos firmemente convencidos de la necesidad de prevenir la continuación de la diseminación de esas armas", dijeron.

Esa declaración, emitida de cara a la prevista celebración este año de la décima conferencia de las partes encargada del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, recalcó su determinación a la hora de respetar las obligaciones establecidas por ese pacto.

En concreto, la fijada en el artículo VI, centrado en el "compromiso a proseguir negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear".

Cada uno de esos cinco Estados, según el texto, aseguró que prevé mantener y reforzar sus medidas nacionales destinadas a impedir el uso no autorizado o no intencional de armas nucleares.

El objetivo final, según la nota, es "un mundo exento de armas nucleares" sin que la seguridad para todos disminuya.

Fu valoró hoy como positiva la declaración, que según él tiene como objetivo "generar confianza" y "reducir los riesgos de que haya accidentes".