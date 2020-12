"No es una broma", el comediante Joe Luna muere por COVID-19 tras documentar su batalla

California, EE.UU.- El comediante estadounidense Joseph Luna, conocido como "Joe El Cholo", falleció el pasado 23 de noviembre a los 38 años de edad en la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos, tras luchar contra el nuevo coronavirus (COVID-19). Días antes documentó sus síntomas y les dijo a sus seguidores que la enfermedad "no es una broma".

Luna hizo la primera publicación sobre su estado de salud el 21 de noviembre en su cuenta de Instagram "joeelcholo", en la que contó que "no se enfermó saliendo y actuando. Fue debido al contacto estrecho".

"Vaya, esto no es una broma y especialmente si eres diabético, Dios bendiga también a todos", escribió.

El comediante de stand up indicó en otra publicación: "espero que mis videos los ayuden. Porque yo también tengo que ser muy fuerte (...) Documentaré lo bueno y lo malo".

Luego subió un video que tituló "mi viaje con covid, propósitos educativos", y habló un poco más sobre sus síntomas como dolor en el pecho y neumonía. Además, indicó que la enfermedad atacó también a su pareja e hijos.

"No creas que puedes encargarte de ello por tu cuenta (...) Si crees que COVID es una broma, si crees que este no serás tú, confía en mí, porque afecta a todos de manera diferente (...) Me golpeó muy severo", subrayó.

Luna publicó su ultimo video el día en el que murió, el 23 de noviembre, titulado "las habitaciones sucias, sucio cuarto de covid", donde aparece acostado con una mascarilla ricibiendo oxigeno suplementario porque, según dijo, "mi neumonía empeoró mucho".