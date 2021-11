"No escaparán", Joe Biden manda mensaje a cárteles de la droga fuera de USA

Estados Unidos.- Este jueves el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley que permitirá al Departamento de Justicia perseguir a todo aquel que ataque a los agentes norteamericanos en el extranjero, la cual fue impulsada a raíz del asesinado de un agente migratorio en 2011 en México.

La ley promovida por Biden, lleva por nombre Ley de Protección de Funcionarios y Empleados Federales Jaime Zapata y Víctor Ávila, que fueron agentes del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) y fueron víctimas de un ataque armado cuando cumplan su trabajo en México.

El hecho ocurrió en 2011 cuando Zapata y Ávila fueron agredidos por integrantes de cárteles en San Luis Potosí, derivado de ello, Zapata perdió la vida y Ávila sobrevivió con graves heridas.

La investigaciones permitieron la detención de los responsables, quienes fueron juzgados en Estados Unidos, dos de ellos fueron sentenciados a cadena perpetua, pero no se le atribuyó el asesinado del oficial.

Joe Biden recordó que los detenidos no pudieron ser sentenciados por homicidio, ya que de acuerdo con la ley no existe ninguna atribución que permita al Departamento de Justicia no puede perseguir a quien mate o atente contra la vida de un agente federal fuera de los Estados Unidos.

"Va a proteger a los agentes que sirven en el exterior y envía un mensaje a los carteles de la droga, terroristas y criminales, dondequiera que operen, que si atacan a nuestros agentes no escaparán a nuestra justicia", dijó Joe Biden.