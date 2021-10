"No estoy contento de vender a mi hija, pero no tenemos qué comer": La tragedia de Afganistán

Afganistán.- Para poder sobrevivir al hambre y la pobreza muchas familias de Afganistán están vendiendo sus hijas a desconocidos, esa es una historia que se vive día a día, y más desde que el régimen Talibán llegó a ese país.

Farishteh de seis años y Shokriya de un año y medio no saben que han sido vendidas a la familia de sus futuros esposos, quienes también son menores de edad, luego d que el padre las niñas decidiera hacer es para no morir de hambre, su madre no ha parado de llorar.

La niña más grande fue vendida en 3 mil 350 dólares ($67660.96 pesos mexicanos) y 2 mil 800 dólares ($56552.44 pesos mexicanos) por la más chica, esa cifra no fue pagada en su totalidad pero cuando esto suceda ellas tendrán que dejar a su familia y a su casa.

Leer más: El hambre y la pobreza han hecho que una madre venda a su bebé en Afganistán

La mayor parte de las niñas que viven en los campos de refugiados y pueblos son vendidas desde los 550 dólares hasta cuatro mil dólares, esto para que los otros integrantes de las familias, especialmente hombres, puedan sobrevivir y no morir de hambre.

Otra historia que pudo recuperar AFP fue la de la familia de una niña a quien su papá pidió préstamos alimenticios en una tienda de comestibles pero el dueño los amenazó con encarcelarlos si no pagaban.

Para poder saldar esa deuda la familia tuvo que vender a la niña de tres años de edad, la cual se casará con el hijo del dueño de la tienda, quien tiene cuatro años de edad, la niña será llevada hasta que tenga la edad suficiente.

"No estoy contento de haber hecho esto, pero no tenemos nada para comer ni beber (...). Si sigue así, (también) tendremos que vender a nuestra hija de tres meses", comenta la mamá.

Los matrimonios arreglados en Afganistán se deben a los problemas económicos que hay en Afganistán y no al régimen Talibán, así lo menciona el gobernador en funciones de Badghis, Malawi Abdul Sattar, antes de los talibanes la edad mínima legal para casarse era de 16 años.