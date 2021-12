¡No mates a mi mamá!: La suplica de un niño a su padre borracho

Bolivia.- "¡No mates a mi mamá!" suplicaba un niño a su padre luego de ver a su madre que estaba siendo estrangulada en Bolivia.

El padre supuestamente se encontraba en estado de ebriedad cuando atacó a su ex pareja y madre de tres hijos.

La víctima de nombre Jazmín, relató al medio Unitel de Bolivia que perdió el conocimiento mientras era asfixiada por su ex pareja.

Leer más: Legisladores demócratas preocupados piden a Joe Biden cancelar la expansión del programa “Quédate en México”

La mujer acudió a la Fuerza Especial en Lucha contra la violencia acompañada de sus tres pequeños para denunciar a su ex pareja.

La madre escapó de su vivienda cuando su agresor salió a buscar un vehículo. La víctima dijo que el hombre la intentó matar con los cordones de su suéter.

"Él en la noche estaba borracho y me había pegado, me había ahorcado con esto (señalando los cordones de su suéter)", relató la mujer entre lagrimas mientras recuerda a su hijo gritar pidiendo que no la maten.

"¡Ya no mates a mi mamá!", gritó su hijo evitando una tragedia con su súplica, pero el hombre le alcanzó a decir "no te salvas, te voy a matar".

La mujer perdió la conciencia pero cuando despertó aprovechó para salir de su casa con sus tres hijos.

Jazmín angustiada dijo que tenía miedo y aseguró que no quiere volver con él: "Me da miedo ahorita, dónde voy a ir. Todo mi brazo está verde, anoche me ha pegado".

La mujer presentó sus declaraciones y se fue a vivir sola con sus hijos, pero temé que su ex pareja tome represalias en su contra, por lo que solicita garantía a las autoridades ya que describe al hombre como alguien violento y que tiene varias denuncias por maltrato pero a pesar de eso nunca fue aprendido.

Leer más: Donald Trump demanda al fiscal de Nueva York para poner fin a la investigación civil sobre sus prácticas comerciales