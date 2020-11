"No me arrepiento": el hombre que asesinó a una profesora en Tucumán, Argentina dejó dos cartas

Buenos Aires, Argentina.- Mauricio Parada Parejas, quien se suicidó el pasado viernes 30 de octubre luego de asesinar a su exprofesora de inglés, Paola Tacacho, de 32 años, en plena vía publica en la provincia argentina de Tucumán, dejó dos cartas que fueron halladas este viernes por las autoridades.

Los oficiales se trasladaron por solicitud del fiscal Carlos Sale al departamento donde vivía el atacante, ubicado en la calle Monteagudo al 800, en la zona norte de San Miguel de Tucumán, para seguir buscando pruebas del caso. En lugar hallaron dos mensajes que el hombre había escrito antes de cometer el crimen.

"Yo no tengo la culpa de NADA. No pedí ni voté por nacer. La culpa es de la mamá por ser irresponsable e imprudente en ir a tener hijos cuando no tenía porque ya era vieja, sin pensar. Ya se va a rehacer toda esta basura de siempre. Pongo una maldición al universo y digo, se viene lo peor así que prepárense y voy a estar ahí para reírme, al carajo con todo", dice una de las cartas, en la que pide "A MI Quiero que me cremen".

Además, el hombre culpa a un juez que lo dejó libre "sabiendo que tenía esquizofrenia con brotes psicóticos".

En la otra carta, que es un borrador, agregó que su padre sabía que tenía que llevarlo a un centro médico para recibir tratamiento por su condición de salud pero "no hizo nada", solo lo "malcriaron toda la vida".

En esta menciona a su víctima Paola, escribió: "Nadie me culpa a mi de nada. Esta cajetuda Tacacho se acercaba todo el tiempo queriendo provocar ahora tiene lo que se merece".

En el departamento no se hallaron pruebas de que el hombre actuó con otra persona, por lo que según el fiscal encargado del caso, la investigación podría cerrarse dentro de poco.

Paola había denunciado 13 veces al atacante

El feminicidio ocurrió el pasado viernes 30 de octubre a las 21:30 en pleno centro de San Miguel de Tucumán, y conmocionó al país sudamericano. Paola se dirigía a su casa luego de salir del gimnasio cuando fue interceptada por el hombre, quien la atacó al menos seis con un cuchillo, y de acuerdo a los testigos, la joven de 32 años falleció en el lugar por la gravedad de las heridas.

Parada Parejas al verse rodeado de personas que llegaron al lugar por los gritos de auxilio de la víctima, se suicido con la misma arma.

Antes del crimen la víctima denunció por acoso a Parada Parejas un total de 13 veces. La primera de ellas la realizó en noviembre de 2015, poco después de conocerse en clases de ingles, y la última en mayo de 2020.

Con información de Infobae.