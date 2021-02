"No me lleve", niña llora al ser separada de su mamá adoptiva para regresarla a sus papás que la abandonaron

Colombia.- Cuando una madre es separada de sus hijos es muy doloroso, en Colombia, una niña de cinco años le suplica llorando a un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que no la separen de su mamá adoptiva, quien la ha cuidado desde que nació.

En redes sociales se ha compartido un video grabado en la ciudad de Arauca, Colombia, donde se puede ver a la niña llorando y suplicando al funcionario que no se la lleve, mientras que su mamá adoptiva, identificada como Edelmira, la toma en brazos y llora junto con ella.

No me lleve, papá, no me lleve" dice la niña llorando