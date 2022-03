"No mueras, te lo ruego", Suplica a su papá tras ataque del ejército ruso (VIDEO)

Ucrania.- Las noticias sobre el conflicto armado que estremece al mundo continúan. Esta ocasión los protagonistas son un hombre, su hijo y algunos perros que fueron atacadas a balazos por el ejército de Rusia mientras circulaban en la carretera.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento justo en que el sujeto fue baleada junto a dos de los canes, mientras su hijo gritaba con todas sus fuerzas "papá, por favor no mueras. Te lo ruego".

La triste historia sucedió el pasado 25 de febrero, aunque fue recientemente cuando el clip se distribuyó en internet y tomó popularidad por la crudeza de un momento que definitivamente casi nadie quisiera pasar.

Información de Radio Free Europe y Radio Liberty señala que el occiso respondía al nombre de Oleh Bulavenko, quien decidió volver a su casa en Ivankiv, cerca de Kiev, Ucrania, para rescatar a sus mascotas.

Los militares no tuvieron piedad de los hombres y abrieron fuego hasta quitar la vida a uno de ellos y a dos perros. Las víctimas mortales quedaron tirados en el pavimento mientras el hijo no paraba de rogar a su padre que no muriera.

Leer más: ¿Está en planes? Gobierno de Joe Biden responde a propuesta de "asesinar a Vladimir Putin"

A pesar de las súplicas el baleado perdió la vida junto a dos de sus queridas mascotas, mientras su descendiente y otros dos canes sobrevivieron al ataque efectuado por el ejército ruso.