"No podemos depender de México", critica Christopher Landau estrategia antidrogas de EE.UU

Estados Unidos.- El ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, hizo una critica de la estrategia contra las drogas que emplea la administración del presidente Joe Biden.

El pasado viernes, el diplomático señaló que la nación norteamericana no puede depender de México ni de ningún otro país para resolver el problema que tiene en cuanto a los narcóticos.

Mediante su cuenta de Twitter, Landau lamentó que el "uso de las drogas y sobredosis se estén disparando en EU". Aunado a ello, criticó que no se cuente con un plan nacional para hacerle frente a dicha problemática más que exhortar al gobierno mexicano que "persiga y extradite a los capos".

Esta misma visión argumentó en su articulo en The Arizona Republic, publicado el pasado viernes 11 de junio, donde hacía énfasis en el problema que supone el creciente flujo de drogas a territorio estadounidense, así como de la mayor letalidad que presenta cada una de estas.

En este sentido, resaltó que EE.UU había registrado más de 81 mil fallecimientos por sobredosis de drogas en un período de 12 meses, de acuerdo con un estudio que contabilizó las muertes hasta mayo de 2020. Enfatizó que fue la cifra más alta contabilizada en espacio de un año.

A pesar de que en el texto Landau indicó que durante su cargo como embajador de Estados Unidos en México, exhortó a dicho gobierno a actuar de una forma más proactiva en la intercepción de la movilización de las sustancias ilegales, así como la amonestación de los responsables, al mismo tiempo sostuvo que de ninguna manera EE.UU puede depender de dicha nación.

Si bien resaltó la estrategia de arrestar a los responsables del narcotráfico, enfatizó que esta no puede ser la base del plan nacional para el combate contra dicho problema nacional, por lo que indicó que los conflictos que se tienen en la materia tienen que ver con el enfoque práctico y conceptual que se le ha dado.

En cuanto al práctico, el diplomático señaló que, debido a que la mayoría de los líderes de las organizaciones criminales de esta naturaleza viven en territorio mexicano, su detención y enjuiciamiento dependen forzosamente de dicho gobierno, de ahí que pusiera en entredicho si las instituciones policiales y judiciales mexicanas "estén a la altura".

Para ilustrarlo recordó el intentó que hizo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre de 2019 para capturar al hijo de Joaquín Guzmán, Ovidio Guzmán, en la capital de Sinaloa.

Referente al enfoque, sostuvo que en un nivel más profundo, detener y enjuiciar a los capos de la droga "no afectará significativamente el suministro de drogas ilegales". Sin embargo, aclaró que eso no quiere decir que Estados Unidos y México no deban seguir trabajando juntos para arrestar a los personajes elementales en el trafico ilegal de drogas.

Asimismo, Christopher Landau aseguró que el país norteamericano debe contar con su propia estrategia antinarcóticos y no "subcontratar" la que tiene México, ya que sostuvo que "cualquier estrategia que defina el éxito en referencia a los esfuerzos de otro país está condenada al fracaso".

Además, el ex embajador afirmó que corresponde a las autoridades estadounidenses "atacar las raíces estadounidense del poder de los cárteles mexicanos", es decir, el dinero y las armas.

Por último, Landau aseveró que ante la sobredosis que sufren miles de estadounidenses diariamente, Estados Unidos "no puede permitirse poner el destino de su estrategia antinarcóticos en manos extranjeras".

