“No podemos enterrarlo”: Madre rusa lamenta muerte de su hijo, se niegan a entregar su cuerpo

Rusia.- La guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado tristeza en muchas personas que han perdido a sus seres queridos, como es el caso de una madre rusa, cuyo hijo de 21 años murió durante el primer día de invasión, sin embargo se niegan a entregar su cuerpo para “no causar pánico”.

Una llamada la noche del 23 de febrero fue lo último que Lyudmila tuvo de Maxim, su hijo antes de que fuera enviado junto a su unidad a la invasión de Ucrania y muriera en batalla el primer día del ataque, a pesar de que les dijeron que se trataba de ejercicios militares en la frontera.

Ahora, Lyudmila y su familia viven el dolor de no tener siquiera un cuerpo que enterrar para llorar sobre su tumba, ahora solo les queda un agujero sobre el suelo del cementerio de Ozerny, un pueblo de mil 500 habitantes de la región de Saratov en Rusia.

“Han dicho que el cuerpo no se entregará hasta que todo haya terminado, para no causar pánico”, reveló su madre, Lyudmila.

Afirmó que no tiene información acerca de dónde murió el joven soldado ni en qué circunstancias sucedió, solo recibió una llamada el día del cumpleaños de su hijo, el 25 de febrero.

“Alrededor de las 14:00 llamó un militar y me dijo: su hijo murió en acción el 24. Envió su obituario a través de WhatsApp. Nadie más explicó nada” lamentó la madre de familia al diario ruso Novaya Gazeta, quien afirmó que nadie tiene información acerca de su hijo y es que, no ha conseguido información en la oficina de registro y alistamiento militar, tampoco en la fiscalía, por lo que “el muro es impenetrable”.

“No hay final a la vista, no podemos despedirnos, no podemos enterrarlo ni llorar sobre su tumba” manifestó la mujer, quien dijo que habló con su hijo un día antes de morir, cuyas últimas palabras antes de colgar su llamada fue “te llamaré cuando pueda”, cosa que no pudo ser posible.

Tras su muerte, Lyudmila ha tratado de contactar con diversas unidades, servicios y dependencias gubernamentales para poder dar con el cuerpo de su hijo y le sea entregado, sin embargo no ha obtenido nada, ya que “están manteniendo el silencio hasta el último momento”.