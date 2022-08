"No podía manifestar dolor": La pequeña Zamira era sordomuda y sus padres la mataron a golpes

" No sé porqué tanta espera. Solo queremos que termine y que Zami descanse en paz . Es una locura y ya no vemos la hora de que esto termine", dijo Adriana Libonatto, tía de Zamira.

" Pedí la tenencia y me la negaron ", dijo la tía de la víctima. "Después me entregaron a mi sobrina en un cajón".

"Estando todo el juicio, no se le cayó una lágrima a la madre , contando todo lo que pasó Zami. Ellos, con cero remordimiento. En el debate dijeron que Zami tenía la culpa, porque 'ella no podía manifestar que sentía dolor'". Relató la abuela de la niña al medio Política del Sur.

