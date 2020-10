"No pude hacer nada", testimonio de un hombre que perdió a su esposa por el deslave en Nejapa, El Salvador

San Salvador, El Salvador.- Miguel Ángel Erroa, un campesino de 61 años de edad, declaró este viernes que no pudo hacer nada para salvar a su esposa de la tragedia ocurrida en las últimas hora en el municipio de Nejapa, ubicado en el departamento de San Salvador.

"Yo sentí que la casa temblaba y que se meneaba, yo pude correr y les dije a ellos (familia) 'Sálganse', relató Erroa a AFP, un sobreviviente del deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias, en la comunidad Los Angelitos II.

Entre lágrimas Erroa dijo: "Yo no pude hacer nada. Está fallecida mi esposa y un hijo mío que se llama Vladimir no me lo hallan, y tengo un hijo en el hospital".

A su lado se encontraba Samuel Amilcar, uno de sus hijos que sobrevivió al sorpresivo alud, también se lamentó de lo sucedido:

Fue rapidito. Yo pude rescatar a los dos niños míos, pero con mi hermano y mi mamá ya no pudimos hacer nada".

El ministro de Gobernación, Mario Durán, dijo a los medios de comunicación que "es una tragedia la que vivimos en la zona de Los Angelitos 1 y 2", y confirmó que "un total de nueve personas (muertas) han sido encontradas" en el trayecto de 4 km que tuvo de recorrido el deslave.

Hubo "una lluvia tremenda en la noche", explicó el ministro. "133 milímetros de agua es impresionante, generó un alud de tierra" que afectó 135 casas y el balance de desaparecidos se mantiene en 35 personas.

Indicó que unos 300 socorristas, policías y militares se encuentran en la zona, a unos 20 km de San Salvador, para coordinar la búsqueda de los desaparecidos.

Socorristas buscan a víctimas en la zona donde se presentó el deslizamiento hoy en Nejapa. / Fotografía: EFE.

"Nuestro equipo de búsqueda está haciendo un rastreo en los cuatro kilómetros" del recorrido del deslave para buscar a posibles víctimas, comentó Durán.

La fuerte corriente de agua, lodo y gigantescas rocas bajó desde la parte alta del volcán de San Salvador y arrastró árboles y viviendas a su paso.

Vecinos buscan a víctimas en la zona donde se presentó el deslizamiento hoy en Nejapa. / Fotografía: EFE.

El alud cruzó una autopista hasta llegar a una quebrada que cruza el centro de Nejapa, una ciudad de 30.000 habitantes, donde se reportaron daños en viviendas, y se localizaron dos cadáveres.

Protección Civil informó que "la acumulación de agua en los suelos y la intensa lluvia provocaron el colapso de tierra en la zona de El Picacho en el volcán de San Salvador".

Por su parte, el alcalde de Nejapa, Adolfo Barrios, declaró que la tragedia de este viernes debe llevar a "revisar profundamente todo el modelo de desarrollo" que se impulsa en el país.

La autopista, que une la capital con ciudades del norte como Nejapa y Quezaltepeque, quedó bloqueada por el deslave.

La última tragedia por un deslave desde el volcán de San Salvador se había registrado el 19 de septiembre de 1982, cuando una corriente de agua, barro y rocas barrió la colonia Montebello, en la periferia norte de la capital, ese hecho provocó más de 300 muertos al sepultar 160 viviendas.