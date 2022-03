"No puedo dejarlo, es el papá de mis hijos y lo amo", Yasli fue asesinada frente a sus niños

Colombia.- Yasli Carolina de 26 años fue asesinada frente a sus dos hijos, su esposo le quitó la vida a puñaladas en Barranquilla, Colombia, durante mucho tiempo su familia le dijo que lo dejara pero ella se negó hacerlo porque era el padre de sus hijos y aun lo amaba.

La noche del 21 de marzo Yasli y su pareja comenzaron a discutir dentro de su casa ubicada en el barrio Las Américas, en Barranquilla, Colombia, este tomó un cuchillo y la apuñaló frente a sus dos hijos hasta dejarla mal herida.

Un niño, vecino del lugar, se percató de los hechos y dio aviso, vecinos vieron como William, su pareja, escapaba del lugar, afortunadamente una patrulla de la policía iba pasando y le advirtieron sobre lo sucedido por lo que fue capturado.

Al momento de la captura, William llevaba en la mano el cuchillo con el cual había matado a Yasli Carolina.

Los testigos del ataque hablaron a los servicios de emergencia, quienes arribaron al lugar y llevaron a Yasli a la Clínica San Ignacio para que recibiera atención médica, lamentablemente perdió la vida en el nosocomio

Los hijos de la pareja, dos niños de 2 y seis años de edad presenciaron el momento en que su madre fue asesinada por su padre.

Familia fue testigo de los abusos

Los padres y hermanas de Yasli Carolina le dijeron por mucho tiempo que dejara esa relación ya que era víctima de violencia, él la golpeaba "por cualquier motivo", anteriormente ya la había amenazado de muerte.

El padre de Yasli comentó que ya le había dicho que deben de separarse porque tenían muchas peleas, tenían juntos once años.

La hermana de la víctima también le dijo muchas veces que lo dejara pero esta le decía que no podía porque era el padre de sus hijos y que lo amaba.

"Yo le decía a mi hermana: ‘Déjalo, déjalo’. Y ella me decía: ‘No, no puedo dejarlo porque ella es el papá de mis hijos y yo lo amo'", mencionó la hermana.

La familia de Yasli Carolina pide justicia por su feminicidio, "quiero que él (asesino) pague por lo que hizo. Yo sé que pagando no me la van a devolver, ella no va a revivir, pero yo quiero que él pague por lo que hizo".