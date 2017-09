"¡No puedo más, no vivo!", lamenta el padre de Bryanna

Buenos Aires, Argentina.- La joven Bryanna Renganzani, está desaparecida desde el jueves, es buscada intensamente en un predio cercano a una fábrica abandonada en la localidad de Villa Madero. Hacía allí se movilizaron decenas de efectivos de la Policía de Buenos Aires.

El operativo de búsqueda se lleva a cabo con la participación de perros y drones para dar con la joven que desapareció tan sólo cuatro cuadras de su casa cuando regresaba del colegio.

Cerca de ahí, de donde se le vio por última vez, está el ex predio de la fábrica "Jabón Federal", ubicado en avenida Crovara y General Paz, en la localidad de Villa Madero, colindando con Villa Insuperable y el barrio porteño de Mataderos.

El terreno mencionado tiene un terrible antecedente, ya que en 2013, apareció el cuerpo de una chica llamada Araceli Ramos, una joven de 19 años de edad asesinada de manera brutal presuntamente por Walter Vinader un ex prefecto, de aquella localidad, mismo, que fue condenado a prisión perpetua.

Lomas de Zamora y Lanús, están programados para realizar los rastrillajes pertinentes que puedan dar alguna pista sobre Bryanna.

Cabe mencionar que la joven de 16 años desapareció el pasado 7 de septiembre cuando volvía de la escuela 'Lourdes de Villa Madero', presuntamente venía acompañada de otra jovencita, pero separaron sus caminos entre las calles Pedernera y Rivera, desde entonces, desde ese lugar, ya no se supo nada de la jovencita.

En el operativo del rastrillaje, participa 'Bruno', un perro macho de 4 años de edad, raza Weimaraner, el cual, pertenece a la división canina de la Policía de Buenos Aires, su participación en la búsqueda es de gran valor, ya que ha sido determinante en el hallazgo con vida de otras chicas que habían sido desaparecidas, además de encontrar pistas de los crímenes ocurridos en estos últimos meses.

Ilustrativa, perro raza Weimaraner, Foto: Wikimedia

A cuatro días de su desaparición

El papá de Bryanna realizó un desgarrador reclamo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien asegura conocer.

Las palabras textuales del padre desesperado fueron las siguientes:

"Te cuidé a tu hijo, te lo llevé al colegio. Hacete cargo. Te quiero ver la cara y que me digas qué estás haciendo para encontrar a mi hija. No puedo más, no vivo", lamentó.

A cuatro días de su desaparición, sigue la dramática búsqueda de la adolescente desaparecida en La Matanza. En tanto, crece la preocupación de familiares, vecinos y amigos de la menor.

Guillermo Reganzani, padre de la menor, exigió a la ministra Patricia Bullrich la pronta aparición de su hija.

Reganzani señala que hace años cuidaba a Francisco, el hijo de la funcionaria.

“Al hijo de Patricia lo llevábamos al colegio, y luego a la casa de su abuela, en Barrancas de Belgrano. Había un vínculo de confianza”, señaló el papá de Bryanna.

Cabe mencionar que la relación entre la familia y la ministra se había perdido hace tiempo, sin embargo, el señor Reganzani indicó que no tiene nada contra ella, pero le pide de favor que se mueva para encontrar a su hija, pues su situación es desgarradora.

La cámara de un edificio captó el momento en el que la niña le mandó un mensaje de texto a su novio, avisándole de que estaba llegando a su casa. Desde ese momento no se supo más nada de ella. “Esa es la última imagen, no la puedo ver, no la puedo ver”, expresó desgarrado al ver por última ocasión a Bryanna.

“La subieron a un auto y se la llevaron”

Guillermo Reganzani contó que hace tres meses los dos ocupantes de un auto intentaron llevarse a su hija, pero Bryanna pudo escapar. A partir de este hecho, la niña contaba con un botón de pánico en su celular.

La adolescente salió del colegio el jueves 7 de septiembre a las 13:45 hora local y caminó unas cuadras acompañada, para luego seguir el camino sola hasta su casa.

Cabe destacar que tras perderle la pista a la jovencita, sus familiares hicieron la denuncia en la comisaría N° 1 de La Matanza.

Familiares, amigos y vecinos de Bryanna se movilizaron el sábado desde Constituyentes y Rivera hasta Crovara y Domínguez exigiendo su pronta aparición.

Características de Bryanna:

La chica mide 1,50 metros, tiene el cabello castaño claro, ojos color miel, no tiene tatuajes y es de contextura delgada.

Al momento de su desaparición, vestía el uniforme escolar color verde, y una sudadera negra. Cualquier información, comunicarse al teléfono de Missing Children: 0800-333-5500 o a los teléfonos familiares 4454-4928, 4453-28258 y 15-3757-7530.

