"No puedo más, quiero que lo saquen", niña abusada y embarazada por su abuelo

Bolivia.- Una menor de edad de tan solo 12 años de edad que fue abusada sexualmente y embarazada por su abuelo en Bolivia pidió entre lágrimas y ruegos que fuera interrumpida su gestación.

De acuerdo a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, la infante refirió ya no tener fuerzas para seguir llevando el embarazo, al tiempo que externó su deseo de volver a su casa con sus hermanos.

"No puedo más, quiero que lo saquen. Ya no tengo fuerzas, quiero regresar a mi casa con mis hermanitos. Ya no quiero esto para mí", manifestó.

En este sentido, Cruz dio a conocer que el hospital señaló que aún se debe esperar 5 semanas para que el embarazo pueda ser intervenido, ello pese a que no se le ha practicado una valoración integral que dé cuenta de su estado de salud y si su vida se encuentra en peligro.

En tanto, personal del Hospital Materno Germán Urquidi de Cochachamba indicaron, tras realizarle a la menor de 12 años valoraciones médicas, que en este punto ya no es posible interrumpir el embarazo de forma legal, ello debido a que este se encuentra en el sexto mes

de gestación.

"La Defensoría viene a presionar para que se tenga que interrumpir sin importar la edad gestacional, no están viendo la parte técnica y la opinión de los médicos prácticamente no cuenta", apuntó José Pardo, director del nosocomio.

Explicó que el producto ya no es un feto, sino un niño formado en el vientre de la infante, por lo que una intervención para sacarlo, como una cesárea, podría poner en peligro tanto a la niña como al bebé.

"Desde el punto de vista médico y de la norma de obstetricia, el aborto se refiere máximo hasta las 20 semanas de embarazo y, en Bolivia, hasta 22 semanas, pasa ese límite, ya se convierte en un parto prematuro. Se puede hacer cesárea, pero ya tiene condiciones de sobrevida ese niño. Además, como no es habitual, es una histerectomía, la hemorragia es mayor, el grado de infecciones es mayor, que si el embarazo tuviera 8 o 9 meses. Entonces, hacer una cesárea a un útero, una matriz de una niña es prácticamente partir al útero en dos para que salga el bebé", expuso.

Bajo este contexto, los médicos del Hospital Materno podrían llevar a cabo una cesárea, pero cuando el feto concluya por completo de formarse, puesto que los integrantes de la junta médica advirtieron que, de sacarlo en estos momentos, el bebé nacería con parálisis cerebral, problemas del corazón, del sistema respiratorio y de los riñones, así como con ceguera.

Por su parte, la jefa de la Defensoría de la Niñez, Cinthia Prado, ha hecho hincapié en las consecuencias psicológicas y afectivas que tendrá la niña de 12 años de traer al bebé producto del abuso sexual que sufrió por parte de su abuelo.

"No está capacitada biológicamente, afectivamente, ni psicológicamente para asumir esta gran responsabilidad. La afectación es bastante grande. La niña está en una edad de desarrollo por tanto es una situación muy difícil de sobrellevar", señaló.

Practican cesárea a menor de 12 años embarazada por su abuelo

Este lunes se dio a conocer que el pasado sábado 11 de junio del año en curso, médicos del Hospital Materno Infantil "Germán Urquidi" le practicaron la cesárea a la menor a fin de sacarle al bebé.

De acuerdo al secretario de Desarrollo Humanos de la Gobernación de Cochabamba, Carlos Solá, la niña se encuentra internada recuperándose, en tanto el recién nacido está en terapia intensiva al haber sido sacado de forma prematura.