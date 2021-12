"No puedo votar por él": El senador Joe Manchin dice no al proyecto de ley de $ 2 billones

Estados Unidos.- El senador demócrata Joe Manchin dijo el domingo que no puede respaldar el proyecto de ley social y medioambiental de 2 billones de dólares de su partido , que aparentemente asestó un golpe fatal a la principal iniciativa nacional del presidente Joe Biden de cara a un año electoral en el que los demócratas tenían un estrecho control sobre el Congreso ya en peligro.

Manchin le dijo a "Fox News Sunday" que siempre ha dejado en claro que tenía reservas sobre el proyecto de ley y que ahora, después de cinco meses y medio de discusiones y negociaciones , "no puedo votar para continuar con esta legislación". Su elección de palabras sugirió una apertura a continuar las conversaciones, pero casi dijo que el proyecto de ley moriría a menos que se reformara según sus términos.

En una respuesta inusualmente confrontativa a un senador cuyo voto es crucial, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, calificó la declaración de Manchin como "un cambio repentino e inexplicable en su posición" y "un incumplimiento de sus compromisos" con Biden y los demócratas del Congreso.

"Continuaremos presionándolo para ver si revertirá su posición una vez más, para honrar sus compromisos anteriores y ser fiel a su palabra", dijo.

El aparente colapso de la legislación seguramente profundizará las amargas divisiones ideológicas dentro del Partido Demócrata entre progresistas y moderados. Eso pondría en duda si los demócratas podrán unirse para respaldar cualquier legislación sustancial antes de las elecciones legislativas de noviembre. Y agrega una nota de caos justo cuando los demócratas deben demostrar logros y mostrar un frente unido antes de la campaña de otoño.

El proyecto de ley conlleva enormes inversiones para ayudar a millones de familias con niños, incluida la extensión de un crédito fiscal por hijos más generoso, la creación de un preescolar gratuito y el refuerzo de la ayuda para el cuidado infantil. Hay asistencia para ayudar a las personas a pagar los costos de atención médica, nuevos beneficios de audición para los beneficiarios de Medicare y disposiciones que limitan los aumentos de precios de los medicamentos recetados.

También se incluyen fondos para el cuidado de los ancianos, vivienda, capacitación laboral y más de $ 500 mil millones para exenciones de impuestos y gastos destinados a frenar el cambio climático. Casi todo se pagaría con impuestos más altos para los ricos y las grandes corporaciones.

La oposición de Manchin lo deja todo en suspenso indefinidamente. El senador de Virginia Occidental citó varios factores que pesan sobre la economía y el daño potencial que vio al impulsar el proyecto de ley "gigantesco", como la inflación persistente, una deuda creciente y la última amenaza de la variante omicron.

“Cuando estas cosas te llegan como están ahora, siempre he dicho esto ... si no puedo ir a casa y explicárselo a la gente de West Virginia, no puedo votar por ello, " él dijo.

“Intenté todo lo humanamente posible. No puedo hacerlo ”, dijo. “Este es un no a esta legislación. He intentado todo lo que sé hacer ".

Aunque Manchin ha sido el principal obstáculo de los demócratas durante todo el año para impulsar el paquete masivo a través del Congreso estrechamente dividido, su declaración fue un repudio sorprendente del objetivo principal de Biden y su partido. Muchos habían considerado impensable el rechazo de la legislación debido al daño político que podría infligir a los demócratas.

El senador Bernie Sanders, I-Vt., Criticó a Manchin por retirar su apoyo e instó a los líderes demócratas a llevar el proyecto de ley a la sala de todos modos y obligar a Manchin a oponerse a él.

"Si no tiene el coraje de hacer lo correcto por las familias trabajadoras de West Virginia y Estados Unidos, déjelo votar no frente a todo el mundo", dijo Sanders a "State of the Union" de CNN.

Es raro que un miembro del propio partido de un presidente administre un golpe fatal a su iniciativa legislativa primordial. La decisión de Manchin recordó el famoso voto en contra del senador John McCain, republicano por Arizona, que acabó con el esfuerzo del presidente Donald Trump en 2017 para derogar la ley de atención médica promulgada bajo el presidente Barack Obama.

“Enfurecido”, dijo el representante Jamaal Bowman, DN.Y., entre los progresistas que luchan por un proyecto de ley Biden más sólido.

"Hemos tenido preocupaciones sobre la confianza en Joe Manchin durante todo el año", dijo Bowman por teléfono el domingo. “Manchin es el que está acabando con la agenda de Biden.

Incluso más legisladores centristas se apiñaron, prometiendo seguir luchando por el proyecto de ley de Biden.

“Después de meses de negociaciones, un senador demócrata de Estados Unidos se ha alejado sumariamente de negociaciones productivas. Eso es inaceptable, y no podemos actuar como si este momento fuera el final ”, dijo la representante Abigail Spanberger, demócrata de Va.

La semana pasada, Biden casi reconoció que las negociaciones sobre su amplio paquete de política interna probablemente impulsarían el nuevo año. Pero el presidente había insistido en que Manchin reiteró su apoyo a un marco que el senador, la Casa Blanca y otros demócratas habían acordado para el proyecto de ley insignia.

El domingo, Manchin dejó en claro que esas eran las palabras de Biden, no las suyas. El senador criticó a sus compañeros legisladores por un proyecto de ley que "no se ha encogido" después de que inicialmente accedió a un marco de $ 1.5 billones y dijo que los programas sociales deben pagarse durante más de 10 años en lugar de solo unos pocos años para ganar su apoyo, algo que no arranca debido a costo.

Por ejemplo, simplemente extender el programa de crédito tributario por hijos durante la ventana presupuestaria completa de 10 años costaría más de $ 1 billón. Eso consumiría la mayor parte del proyecto de ley de Biden, desplazando otras iniciativas clave sobre atención médica, cuidado infantil, educación y más.

"Debemos estar al frente y elegir nuestras prioridades", dijo Manchin.

Los demócratas rechazan en gran medida las afirmaciones de Manchin de que el proyecto de ley impulsaría la inflación y empeoraría los déficits presupuestarios. Los demócratas dicen que pondría dinero en los bolsillos de las personas para ayudarlas a pagar los precios en aumento, y que fortalecer el cuidado infantil, la educación y la capacitación laboral ayudaría a las personas a volver al trabajo y a encontrar mejores trabajos.

Eso aumentaría la productividad y ayudaría a los empleadores a llenar los puestos de trabajo vacíos, los cuales funcionarían para mantener los aumentos de precios bajo control.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso no partidista a principios de este mes dijo que si muchos de los aumentos temporales del gasto y los recortes de impuestos del proyecto de ley se hicieran permanentes, agregaría $3 billones al precio. Eso duplicaría con creces su costo de 10 años a alrededor de $ 5 billones. Los demócratas han calificado de ficticias las proyecciones del informe solicitado por los republicanos.

Pero los demócratas señalan que la CBO estimó que la legislación está casi completamente pagada. Sus aumentos de impuestos, una recaudación más agresiva del IRS de los ingresos de los que ganan más y otros ahorros agregarían alrededor de $ 200 mil millones a los déficits federales durante la próxima década, ha estimado la CBO, un pequeño porcentaje de los $ 12 billones en tinta roja que la CBO ya había proyectado.