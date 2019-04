No queremos la involución.- Sánchez

Ciudad de México.- Tras el triunfo del PSOE, el Presidente y líder del partido Pedro Sánchez celebró su triunfo ante una multitud de militantes.

"Ha habido un mensaje que hemos enviado de lo que no queremos: no queremos la involución, no queremos la reacción, no queremos el retroceso, queremos un país que avance y que mire al futuro".

“Las masas reunidas hicieron eco de las palabras del líder de PSOE gritando: "No pasarán! No pasarán".

"También hemos enviado un mensaje claro, nítido, rotundo, del conjunto de españoles y españolas a Europa y el mundo de que se puede ganar a la reacción, al autoritarismo y a la involución".

Hoy #España ha votado en defensa de los derechos y las libertades, de la igualdad y la justicia social, por un país que mira al futuro y quiere seguir avanzando. Gracias a los más de 7.300.000 españoles y españolas que hoy han confiado en el @PSOE.#HicisteisQuePasara pic.twitter.com/G1pZLyAkog — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de abril de 2019

Las elecciones de este domingo en España reafirmaron el Gobierno de Sánchez con 123 escaños frente al Partido Popular líder de las derechas que perdió más de la mitad de los lugares ganados en 2016, pasando de 137 a 66.

Por su parte, el partido de ultraderecha Vox obtuvo 24 escaños con más del 10 por ciento de los votos a su favor mientras que Ciudadanos creció hasta 57 lugares que sin embargo no habilitan a la coalición para formar Gobierno.

Yo creo que ha quedado bastante claro, no?" dijo Sánchez entre gritos de celebración. "De todas formas creo que es importante que reivindiquemos a la democracia.