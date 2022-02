"No quiero morir": Suplica una mujer en un monasterio de Ucrania a medida que se acerca la invasión de Rusia

Ucrania.- “No quiero morir. Quiero que todo esto termine lo antes posible”, dijo una mujer mientras levantaba las manos hacia un mural de santos y pareció rezar afuera de un monasterio, en la ciudad portuaria de Mariupol, una joven llamada Vlada deseaba que cesara el asalto.

En otro edificio, Yurii Zhyhanov se despertó con los gritos de su madre y se encontró cubierto de polvo. En el segundo día de la invasión de Rusia, los bombardeos en las afueras de la capital de Ucrania, Kiev, alcanzaron su edificio residencial antes del amanecer.

Muchos civiles, horrorizados al ver sus vidas en peligro, comenzaron a huir durante las primeras horas del ataque. En medio del humo y el aullido de las alarmas de los autos el viernes, Zhyhanov y su familia empacaron y se unieron a ellos.

"¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto?" dijo, dirigiéndose a Rusia y señalando el edificio dañado detrás de él. “Si quieres atacar al personal militar, ataca al personal militar. Esto es todo lo que puedo decir”.

Su cansancio y conmoción reflejaron los de su país cuando la gente salió de los refugios antiaéreos, sótanos y subterráneos para enfrentar otro día de agitación.

Aquellos que no se despertaron con las explosiones fueron despertados por sirenas antiaéreas. Luego llegó la noticia de que las fuerzas rusas habían avanzado hacia las afueras de la capital.

Rusia ha dicho que no tiene como objetivo las ciudades, pero la lucha parecía demasiado reñida.

El cuerpo de un soldado muerto yacía en el suelo cerca de un paso subterráneo de Kiev. En otro lugar, fragmentos de un avión derribado humeaban en una zona residencial. Se cubrió con plástico negro las partes del cuerpo encontradas en medio de las casas de ladrillo.

Vehículos blindados de transporte de personal recorrieron las calles de la ciudad. Los soldados en puentes vacíos establecieron posiciones defensivas. Los residentes estaban parados inquietos en las puertas de los edificios de apartamentos, mirando.

La incertidumbre agravó el miedo. En una calle del distrito de Obolon, los periodistas de Associated Press vieron un camión militar inutilizado, con las llantas desinfladas. El camión no tenía ninguna insignia aparente, y no estaba claro si era un vehículo que, según el estado mayor de Ucrania, había sido robado por las fuerzas rusas con el objetivo de disfrazarse de vehículos locales.

Los ucranianos atravesaron los daños dejados por los bombardeos. Y algunos lloraron.

En la ciudad de Horlivka, en el territorio controlado por los rebeldes prorrusos, un cuerpo cubierto con una manta yacía en el suelo frente a una casa que había sido atacada. Un hombre que estaba cerca habló por teléfono.

“Sí, mamá se ha ido, eso es todo”, dijo. "Eso es todo, mamá se ha ido".

La oficina de derechos humanos de la ONU dijo que estaba recibiendo cada vez más informes de víctimas civiles, con al menos 25 muertes verificadas, en su mayoría por bombardeos y ataques aéreos. “Tememos que las cifras podrían ser mucho más altas”, dijo la portavoz de la agencia, Ravina Shamdasani.

El impulso de huir creció. Algunos se acercaron a las fronteras a pie, arrastrando equipaje detrás de ellos. “Es desafortunado que hayamos llegado aquí en nuestra vejez, enfrentando una guerra”, dijo Marika Sipos, quien había dejado su hogar en Koson. Se secó los ojos.

En una estación de tren al otro lado de la frontera en Polonia, cientos de personas de Ucrania buscaron refugio. Algunos se acurrucaron en catres, tratando de dormir. Una mujer acarició el cabello de una niña.

Uno de los que estaban en la estación era Andry Borysov, quien dijo que escuchó el ruido de algo que volaba por encima y luego una explosión cuando se apresuraba a tomar un tren que salía de Kiev.

“Era un sonido inconfundible”, dijo.

Algunos dudaron en abandonar Ucrania, incluso mientras estaban parados en las plataformas ferroviarias.

En Kostiantynivka, un área controlada por el gobierno en la República Popular de Donetsk, controlada por los separatistas, una mujer que solo dio su nombre de pila, Yelena, parecía indecisa.

“Es 50-50 sobre si vale la pena irse o no”, dijo. “Pero no estaría de más irse por un par de días, por un fin de semana”.

Otros que salían de Ucrania sabían que les llevaría mucho más tiempo regresar a casa.