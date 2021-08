No quiero ser otra víctima de feminicidio; mujer que recibió golpiza de su exnovio al salir de clases

Una joven originaria de Salta, Argentina fue brutalmente golpeada por su exnovio cuando eta salía de clases en el centro de Salta Capital y se preparaba para ir a casa.

De acuerdo a testigos, el viernes por la noche la joven identificada como Rocío salía de clase y fue atacada salvajemente por su exnovio.

Esta fue auxiliada por un peatón que observó la escena e intervino hasta que el agresor escapó.

De acuerdo a testigos y familiares de Rocío el agresor fue identificado como Mauricio "N" de 22 años de edad.

Los presenciales indicaron que el joven de 22 años la interceptó a la salida del plantel escolar, la golpeo a puño cerrado en diversas ocasiones, le propinó patadas, la tiró al suelo para ahorcarla.

El peatón que se percató del hecho se acercó y se enfrentó a Mauricio y este al percatarse del escándalo y la cantidad de personas que se encontraban observando huyó del lugar.

Rocío fue trasladada a un centro hospitalario a bordo de una ambulancia e internada en el Samec al Hospital donde se encuentra hasta ahora.

El señalado se encuentra prófugo de la justicia y desde ayer ha sido denunciado en redes sociales. Se informó que no era la primera vez que Rocío sufría violencia por parte de Mauricio.

Los familiares indican que se han hecho las denuncias policiales correspondientes, incluidas pruebas de amenazas de muerte, la Fiscalía siempre cita a Rocío, pero el proceso no avanza.

Rocío ha escrito en sus redes sociales que no quiere ser la próxima víctima de feminicidio e implora a la justicia que la defienda.

También ha escrito un mensaje a sus hijos por su algún día llega a faltarles: Perdón mis amores por todo esto. Si un día ya no estoy, mami los ama con su vida. Son mi mayor alegría mis dos hombrecitos. Los amo tanto que no quiero que jamás les pase nada a ustedes. Perdón por haberles puesto una familia así enferma, que nos está haciendo sufrir mucho, que solo nos quiere hacer daño, no tienen corazón. Los amo mis bebés.

