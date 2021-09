¡No respeta edad! Muere niña de 4 años a causa del Covid-19 en Texas

Austin.- Kali Cook apenas tenía 4 años de edad cumplidos cuando murió a causa del Covid-19 el pasado martes en la ciudad de Bacliff, Texas. Este caso fue considerado como extremadamente raro por las autoridades del Distrito de Salud del Condado de Galveston, pues la niña perdió la vida pocas horas después de comenzar a presentar los síntomas.

La pequeña niña fue diagnosticada con coronavirus durante la tarde del lunes 6 de septiembre, en la madrugada del martes comenzó a presentar fiebre y fue medicada. Cinco horas después murió mientras dormía.

“Terminé teniendo Covid-19 y me diagnosticaron el lunes”, dijo Karra Harwood, madre de Kali.

“Llegué a casa y me aislé. Trate de mantenerme alejado y no quería que ella y mis otros hijos lo entendieras. [Kali] Murió mientras dormía”, añadió.

La niña no estaba vacunada contra el coronavirus, pues todavía no están autorizadas las dosis del biológico para menores de edad en Estados Unidos. Además, su madre estaba en contra de la vacunación y por ello no estaba inoculada al momento de dar positivo al Covid-19, hoy se dice arrepentida de su decisión.

“Yo era una de las personas que estaba en contra, estaba en contra”, declaró para el diario local The Daily News Galveston antes de asegurar que “Ahora, desearía no haberlo sido nunca”

Kali fue descrita por su madre como una niña “muy divertida y atrevida” y que “prefería jugar con gusanos y ranas que usar moños”.

La niña es la víctima mortal más joven de la Covid-19 en el Condado de Galveston, donde suman 465 fallecimientos asociados a esta enfermedad desde el inicio de la pandemia. Ningún otro residente menor de 20 años ha sucumbido por el efecto del coronavirus.

El Distrito Escolar Independiente de Dicknson informó en la noche del jueves que Kali era estudiante de una escuela primaria en Bacliff, ella asistió a clases por última vez el primero de septiembre. Tras esta revelación, los funcionares de salud estimaron que la niña contrajo el virus después de ese día.

El rastreo de contacto realizado en el distrito indica que los niños y adultos de la citada escuela que tuvieron contacto con la menor dieron negativo al coronavirus, según las declaraciones hechas por Philip Keizer.

El dirigente de Salud Local del Condado de Galveston calificó la muerte como una tragedia y exhortó a los padres de familia a dar atención médica oportuna a sus hijos para prevenir este tipo de escenarios.

“Esto es algo terrible, pero creo que la gente debe saberlo. Es muy importante que su sus hijos están enfermos, no se debe de decir 'Oh, van a estar bien', su sus hijos están enfermos, busque atención médica”.

Cada vez son más los niños que dan positivo a Covid-19 en Estados Unidos debido a la presencia de la variante Delta, la cual afecta a los menores de edad y se disemina con mayor rapidez entre la población. Sin embargo, los cuadros graves y muertes por esta enfermedad en la población infantil aún son poco frecuentes.