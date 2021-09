"No se acabó el amor". Hombre pide el divorcio por que su esposa no se baña

India.- En estas épocas al parecer lo matrimonios duran menos que antes, puede que uno de los factores sea que las mujeres son mas independientes, sin embargo, esta vez no fue una fémina la que decidió romper el lazo, sino un hombre fue quien solicitó divorciarse de su esposa en la India, por la increíble razón de que no se baña.

No fue una infidelidad, ni “diferencia de caracteres” como suele decir en las demandas de divorcio, pero este hombre solicitó a la justicia de la India debido a que la mujer no se bañaba con frecuencia, pero no quedó ahí, ya que la denunciada redobló la apuesta.

La mujer con el fin de salvar su matrimonio, lo denunció ante el organismo de protección de mujeres, en lo que seríam “manotazo de ahogado”, para evitar el divorcio.

La mujer, que nació en la aldea de Kwarsi, se casó con el hombre que era de la aldea de Chandaus hace unos dos años y tienen un hijo de un año. Pero ahora, su esposo decidió utilizar el “talaq” para separarse de ella debido a su mala higiene.

Qué es el Talaq

El talaq, de acuerdo a una antigua práctica musulmana, es con lo que un marido puede divorciarse de manera instantánea repitiendo tres veces la palabra “talaq” o “me divorcio”, lo que se denomina “triple talaq”.

Sin embargo, desde hace un par de años prohibida por Ley, por lo que la mujer lo denunció ante la Célula de Protección de Mujeres, quienes tomaron cartas en el asunto.

Según informó el organismo, se está “brindando asesoramiento tanto al hombre como a su esposa para salvar su matrimonio”.

La mujer confirmó a la Célula de Protección de la Mujer que desea continuar su matrimonio y “llevar una vida feliz con su esposo”. Mientras que el hombre “quiere terminar con ella, porque no se baña todos los días”, expresó con firmeza y agregó que ese tema era motivo de conflicto verbal a diario, según lo informado por cronica.ar.

El organismo comunicó que estan tratando de aconsejar al hombre de que no rompa su matrimonio con su esposa, ya que es un problema menor y que puede resolverse.

“También estamos tratando de hacerle entender que su divorcio también puede afectar la crianza de su hijo”, dijo Célula de Protección de la Mujer

Además, aclararon que la solicitud de divorcio no incluye ningún acto violento o delito contra la mujer, por lo que no están avanzando con la solicitud de divorcio y ahora se encuentran abocados a tratar de resolver el problema de la pareja brindándoles asesoramiento.

