“No sé como mi bebé consumió heroína, yo estaba drogado”

Nueva York.- Autoridades dieron a conocer que una menor de 1 año de edad se encuentra hospitalizada y luchando por su vida tras haber consumido heroína que su padre dejó en la cama.

La familia de El Bronx se encuentra en el ojo de las autoridades después del descuido que mantiene a la bebé luchando entre la vida y la muerte.

El padre de la menor, Edgardo Rodríguez confesó a los oficiales haber utilizado la droga con sus hijos en una habitación.

“Parte de ella cayó en la cama (...) no sé como mi hija la consumió porque yo estaba drogado”.

Foto temática: El Universal

Rodríguez informó que se quedó dormido bajo los efectos del alcohol, había escuchado a la bebé llorar pero no le tomó atención y continuó su siesta.

Fue hasta las 08:00 horas cuando los padres de la pequeña se dieron cuenta de que tenía dificultades para respirar.

Trasladaron a la bebé al nosocomio, llegó inconsciente y se le subministró Narcan, un medicamento para revertir la sobredosis con opiáceos; según informó The New York Daily News. Otro pequeño se encontraba en el lugar pero no consumió la droga.

El padre de la menor se encuentra acusado por posesión de droga y poner en riesgo el bienestar de un menor.

Bebés de padres adictos son resguardados por municipales

Ensenada, Baja California.- Dos bebés fueron rescatados por agentes de la Policía Municipal tras ser víctimas de presunta omisión de cuidados en diferentes hechos.

Se presume que los padres de ambos niños son adictos a las drogas, por lo que mantenían a los niños en condiciones inadecuadas y descuidados.

Alrededor de las 08:00 horas del pasado 04 de diciembre, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) recibieron el reporte de un pequeño que estaba descuidado y mal alimentado por parte de sus padres.

Los papás del bebé de dos meses son adictos a las drogas. Foto temática: Pixabay

Elementos de la Unidad Contra la Violencia Intrafamiliar de la DSPM acudieron al domicilio ubicado en la delegación Maneadero y localizaron al niño de 2 meses de edad, así como diversos objetos que se utilizan para consumir estupefacientes, algunos de los cuales aún presentaban residuos de lo que parecía crystal.

El bebé fue asegurado por los agentes y trasladado a la Estación Integral Sur, en el fraccionamiento Pórticos del Mar, quedando bajo disposición de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia.