"No sé perdonar": Responde madre de joven fallecido en caso Rogel Aguilera

A dos años de la muerte de Miguel Ángel Lamas en el accidente carretero ocurrido en la autopista de Denver, su madre –María Arrellano– asegura que no puede perdonar al cubano Rogel Aguilera-Mederes por causar el mortal incidente.

La mujer declaró para los medios estadounidenses que le ha sido difícil repasar los sucesos que terminaron con la vida de su hijo de 24 años de edad; los cuales ocurrieron durante el 25 de abril del 2019 en la autopista I-70 de Colorado en el que fallecieron cuatro personas y 10 más resultaron lesionadas.

Tras el incidente, Aguilera-Mederes solicitó a los familiares de las víctimas que le dejen pedirles perdón. Ante esto, Arellano dice no sentirse preparada para permitirlo en estos momentos y afirma que pese a entender el sufrimiento de la familia del cubano, ella aún no lo ha perdonado.

"Yo no sé si pueda hacerlo (abrazar a Aguilera), quisiera ser fuerte pero no puedo, no puedo. Hagan lo que hagan con él, o pida lo que nos pida, a nosotros nada nos ayuda", expresó.

Explicó que el juicio fue muy estresante para ella, porque por primera vez tras el accidente se atrevió a ver las impactantes imágenes del mismo. “Yo creía que no aguantaba, el juez me pedía que saliera de la sala, yo no había visto las fotos y ahora yo lo mire y fue una cosa muy difícil”, añadió.

Expresó que ver a la madre de Aguilera-Mederes la hizo sentirse mal. “Yo no sé que sentí cuando lo vi abrazar a su familia porque soy madre. Y sé que su mamá lo ha sentido demasiado, pero yo estoy peor. Ella qué no quisiera para su hija y yo qué no quiero para el mío. Fue una cosa muy difícil”.

El hermano de Miguel Ángel Lamas asegura que su madre cambió desde el accidente que terminó con la vida del joven.

Accidente en Denver

Fue el 25 de abril del 2019 cuando Rogel Aguilera- Medero, quien en ese momento tenía 23 años, perdió el control de una rastra cargada de madera que conducía a velocidades de 85 millas por hora (mph), tras quedarse sin frenos. Esto ocasionó carambola en la que participaron cerca de 15 vehículos y una explosión en la que se incendiaron 26 autos.

Como cuatro personas murieron en el lugar de los hechos, el joven con residencia en Texas enfrenta 41 cargos; fue absuelto de 16 acusaciones y se le halló culpable de 26, incluyendo cuatro cargos de homicidio vehicular.

Durante el juicio, que duró dos semanas, Aguilera- Medero explicó que la unidad que conducía se quedó sin frenos y por eso perdió el control.

Luego de recibir la sentencia, el cubano emitió un mensaje a las familias de las víctimas: "Quiero decirles a esas familias que eso nunca fue intencional, nunca, yo quisiera que ellos me perdonaran y que Dios haga el milagro y toque su corazón".

"Quisiera hablar con ellos cara a cara, decirles que lo siento mucho y que me perdonen, que nunca fue intencional, que se los juro por Dios, que yo prefería haberme muerto. Yo nunca me fui para arriba del tráfico, nunca", dijo entre lágrimas.