“No sé por qué lo hice”: Hallan cuerpo descuartizado de actriz en Italia, estuvo congelada por dos meses

Italia.- El cuerpo descuartizado de una actriz de cine para adultos de 26 años, fue encontrado en Italia por un hombre mientras caminaba por un campo luego de que el asesino mantuviera el cadáver congelado en una hielera por dos meses.

La mujer de 26 años identificada como Carol Maltesi, era conocida en el cine para adultos como Charlotte Angie, y fue asesinada por su vecino Davide, presuntamente después de grabar un vídeo.

El cuerpo de Maltesi fue encontrado el pasado domingo 20 de marzo por un hombre que paseaba por un campo en la localidad de Borno, cuando observó cuatro sacos abandonados, de uno de ellos salía una mano y el resto contenían partes del cuerpo descuartizado de la actriz.

Las autoridades acudieron a la zona donde se encontraba el cadáver e hicieron públicas las imágenes de algunos tatuajes de la mujer, para poder identificarla, entonces miembros del público del portal de noticias BSNews teorizaron que se trataba de una actriz de cine para adultos.

De esta forma, fue identificado el cadáver de la víctima como Carol Maltesi de 26 años, una mujer italo-neerlandesa y madre de un niño de seis años de edad.

Mientras se daba seguimiento a la investigación del caso, el vecino de Maltesi, Davide acudió a las instalaciones de la policía para denunciar la desaparición de su amiga, sin embargo el pasado lunes 28 de marzo terminó por confesar ser el responsable del homicidio.

Según las declaraciones de Davide, un aficionado de la fotografía, fue la noche del 10 u 11 de enero cuando durante una grabación de contenido donde Maltesi estaba atada de pies y manos, él comenzó a golpearla con un martillo en las extremidades hasta llegar a su cabeza, donde finalmente cortó su cuello.

Aseguró que él mantenía una relación sexual con Carol por lo que dejó a su esposa y comenzó a grabar escenas de sexo extremo con la actriz, sin embargo eso no lo detuvo de acabar con su vida.

“Ella estaba atada, tenía una bolsa en la cabeza. Empecé a golpearla con un martillo por todo el cuerpo, no muy fuerte. Luego, cuando llegué a la cabeza, comencé a golpearla con fuerza, no estoy seguro de por qué. No sé qué me pasó. Creo que ya estaba muerta, no sabía qué hacer y le corté el cuello con un cuchillo de cocina. Estuve media hora mirándola y luego me fui a casa”, confesó.

Davide dijo haber comprado una sierra, hacha y hielera en Amazon, con estos seccionó el cadáver y eliminó los tatuajes de su piel, luego los encerró en la hielera por al menos dos meses. Mientras tanto, se encargó de pagar el alquiler de la víctima y responder sus mensajes.

Tras al menos ocho semanas de mantener el cuerpo congelado, lo sacó y abandonó en las montañas de Borno en varios sacos, ahí fue encontrado por el hombre que dio aviso a las autoridades.