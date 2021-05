"No sé qué va a pasar"; mujer es vacunada con vacunas diferentes de Covid-19 y presenta mareos

Argentina.- Momentos de angustia fueron los que vivió, Blanca una mujer argentina que entusiasmada por completar su esquema de vacación contra Covid-19, en su segunda dosis recibió una de otra farmacéutica.

La mujer había sido vacuna hace algunas semanas con el biológico ruso Sputnik V que aunque en un principio generó una sonrisa en su rostro. La preocupación la consumiría luego de que este pasado 4 de mayo al aplicarse la segunda dosis recibió la de Sinopharm de China, la cual le provocó síntomas adversos.

La historia fue compartida por el medio argentino Telefe, donde la mujer relata que "no sabía que le iban a poner otra" vacuna diferente.

Cuando se dio cuenta que de lo que había ocurrido, fue momentos después, en la tarde, cuando comenzó a sentirse mal, ante lo cual su hija Patricia revisó las hojas para ver lo que estaba pasando.

"Me voy a fijar si es la misma porque la primera no te hizo nada, ¿cómo puede ser que ahora con la segunda tú te sientes mal?, preguntó la hija quien tras revisar la caja se dio cuenta que no erá la misma vacuna ya que tenía "letras chinas".

Tras ello, la preocupación llegó, así como todo lo que podría suceder, pues le habían aplicado la vacuna de Sinopharm, "sin decirle nada".

"Ahí fue donde empezó la el miedo la bronca al estar desorientada", mencionó.

Aún con miedo de por los efectos que las dos vacunas podrían causar en su cuerpo, Blanca, enlistó al medio argentino cada uno de sus síntomas: "palpitaciones en el pecho, tos, fiebre, decaimiento. No sé qué va a pasar estoy angustiada, es la verdad", explicó.

Agregó que poco después de haber sido vacuna comenzó con los síntomas, "cuando salí de vacunarme, hice dos cuadras y empecé a marearme cuando caminaba para tomar el colectivo", tras ello los otros efectos adversos comenzaron a aparecer.

Mencionó que su hija Patricia, reportó el caso a la Secretaria de Salud, sin embargo, le dieron la vuelta al caso y le pidieron en enviará un correo electrónico el cuál hasta el momento no ha sido contestado.

Durante la emisión televisiva, el doctor Daniel López Rosetti explicó que aunque se trata de un error, aclaró que "no hay información científica" para asegurar que lo realizado es grave o no, sin embargo aclaró que en algunos países se están combinando vacunas como lo es en Reino Unido.