"No sentí cuando me hirieron", niña finge su muerte para no ser asesinada por soldados rusos

Ucrania.- Una niña tuvo que fingir su muerte para no ser asesinada por soldados rusos luego de que estos acribillaran a toda su familia enfrente de ella, en Ucrania.

En una declaración, que fue emitida el 03 de junio, autoridades de la ciudad de Kiev, Ucrania, dijeron que "Dasha, de 13 años de edad, fingió estar muerta para que unos soldados de la Federación Rusa no la ejecutaran".

De cuerdo a la declaración emitida por la policía de Kiev, Ucrania, la menor se dirigía a su casa a bordo de en un automóvil con su papá, madrastra y abuelo, en el camino uno militares rusos los persiguieron y balearon, hasta dejar a todos sin vida, la menor, a como pudo, bajó del auto, y mal herida, se dirigió a la parte de atrás de un camión al mismo tiempo que le seguían disparando.

Luego de los militares asesinaran a toda su familia fueron a buscarla, ella, para no ser acribillada como sus familiares fingió estar muerta, los soldados tiraron de su muerta y dieron por hecho de que la menor ya no contaba con vida.

"No sentí dolor cuando me hirieron las balas. Estaba como paralizada. Me quedé tendida en el suelo, debajo de unos tablones. Y al darme cuenta de que nadie se acercaba para ayudarme, me arrastré bajo una cerca", mencionó la niña.

En la declaración se mencionó que "una columna de militares rusos ingresó en Katyuzhanka a fines de febrero. Mientras la niña y su familia intentaban regresar a casa, los invasores abrieron fuego contra el auto en que viajaban. Los padres perecieron de inmediato y, entonces, el vehículo comenzó a arder. Dasha trató de escapar. Sin embargo, los rusos siguieron disparando y la hirieron de gravedad. Malherida, la niña se arrastró por el suelo para esquivar las balas, y sobrevivió de milagro".

Tras el asesinato de los familiares, el padre y madrastra de la menor fueron enterrados juntos sin embargo se desconoce donde quedó el cuerpo de su abuelo.